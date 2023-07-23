Влучили в алтар, але ікону Божої Матері врятовано: наслідки страшної атаки на Одесу

Нічна атака на Одесу жахає — Росія випустила по мирному нічному місту п’ять видів ракет.
Вночі ворог обстріляв Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять оніксів. В центрі Одеси впало три ракети, за попередньою інформацією, дві влучили в храм, а одна в житловий будинок на вулиці Преображенській. Потужні вибухи пролунали о пів на першу ночі.
Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками.
Пошкоджено навіть пам’ятники архітектури, серед яких Будинок вчених. Під час атаки армія Росії поцілила у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Влучило у праву частину собору і пробило до -1 поверху.
Будівля зазнала великих пошкоджень — всередині здійнялася пожежа, руйнування колосальні. Половина собору лишилась без даху, порушено фундамент. Всередині під час атаки перебували охоронець та семінарист. Охоронець має контузію.
Влучили в наш Преображенський собор, який будувала вся Одеса. Влучило прямо в алтар, все ущент. Слава Господу, усі живі, але собору немає, — розповідає із сльозами на очах клірик Одеської єпархії УПЦ Архідиякон Андрій Пальчук.
Влучили в наш Преображенський собор, який будувала вся Одеса. Влучило прямо в алтар, все ущент. Слава Господу, усі живі, але собору немає, — розповідає із сльозами на очах клірик Одеської єпархії УПЦ Архідиякон Андрій Пальчук.
З-під завалів витягнули Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Пошуково-рятувальні роботи закінчилася на світанку. За цей тиждень це вже п’ята атака.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про вибухи в Одеській області та удари росіян по ангарах із зерном.
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