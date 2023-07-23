Попали в алтарь, но икона Божией Матери спасена: последствия страшной атаки на Одессу

Ночная атака на Одессу шокирует — Россия выпустила по мирному ночному городу пять видов ракет.

Ночью враг обстрелял Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять ониксов. В центре Одессы упали три ракеты, по предварительной информации, две попали в храм, а одна в жилой дом по улице Преображенской. Мощные взрывы прогремели в половине первого ночи. К сожалению, в результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками.

Повреждены памятники архитектуры, среди которых Дом ученых. Во время атаки армия России попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Попало в правую часть собора и пробило до -1 этажа.

Сейчас также смотрят

Здание получило большие повреждения — внутри поднялся пожар, разрушения колоссальные. Половина собора осталась без крыши, нарушен фундамент. Внутри во время атаки находились охранник и семинарист. Охранник получил контузию.

Попали в наш Преображенский собор, который строила вся Одесса. Попало прямо в алтарь, все вдребезги. Слава Богу, все живы, но собора нет, — рассказывает со слезами на глазах клирик Одесской епархии УПЦ Архидиакон Андрей Пальчук.

Из-под завалов вытащили Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Поисково-спасательные работы закончились на рассвете. За эту неделю это уже 5 атака.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о взрывах в Одесской области и ударах россиян по ангарам с зерном.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!