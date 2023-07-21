Росія продовжує демонструвати терористичне обличчя. Учетверте за тиждень країна-терорист атакує Одеську область.

В Одеській ОВА розповіли, що на світанку росіяни випустили ракети типу Калібр з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. Ми розповімо про обстріл Одещини 21 липня 2023.

Вибухи на Одещині сьогодні: що відомо про обстріл 21 липня 2023

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни влучили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області.

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Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла Яні Брензей, що ворог вдарив по області Калібрами двома хвилями.

— Ворог продовжує терор, безперечно пов’язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти поцілили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна, — зазначила Наталія Гуменюк.

Олег Кіпер додав:

— Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Зайнялася пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано.

Обстрілами прирікають на голод: що відомо про вибухи в Одеській області та удари росіян по ангарах із зерном / 3 Фотографії

Від ворожих обстрілів страждають й інші населені пункти Півдня. Раніше ми розповідали про обстріл Миколаєва 20 липня.

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Фото: ДСНС, ОК Південь