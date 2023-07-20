Росія продовжує переконуватися весь світ, що вона — країна-терорист. Хоча це, напевно, вже мають знати всі. Щодня країна-агресор завдає ударів по Україні.

У ніч проти 20 липня російські військові атакували Миколаїв. Ми розповімо про наслідки вибухів у Миколаєві у ніч проти 20 липня 2023 року.

Вибухи у Миколаєві сьогодні вночі: що відомо

Росіяни вдарили по центру міста, зайнялися гараж та триповерховий житловий будинок, про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що за однією з адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Зайнялася дуже серйозна пожежа. На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

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Унаслідок вибухів унаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей, госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Щонайменше п’ять житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Їх відключили від електропостачання.

Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонують людям відселення.

Руйнівний удар по центру міста: що відомо про вибухи в Миколаєві 20 липня / 4 Фотографії

Фото: Олександр Сєнкевич

За іншою адресою пошкоджено близько 15 гаражів, також вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

В ОК Південь, повідомили, що під час нічної атаки ворогом були застосовані ракети різного базування. До атаки долучили підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічну авіацію. Також застосували берегові ракетні комплекси.

Руйнівний удар по центру міста: що відомо про вибухи в Миколаєві 20 липня / 5 Фотографій

Фото: журналіст Фактів ICTV Даніїл Слиж

Результати роботи ППО в ніч проти 20 липня 2023

Під час атаки на Україну Росія використала 19 ракет та 19 дронів. Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 18 повітряних цілей:

дві крилаті ракети морського базування Калібр;

три крилатих ракети наземного базування Іскандер-К;

13 ударних дронів Shahed-136/131.

Російські військові обстрілюють мирне населення України, але в боях на фронті зазнають втрат. Українські військові мають успіхи на певних напрямках. Щоб знати більше про ситуацію на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.

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Головне фото: журналіст Фактів ICTV Даніїл Слиж