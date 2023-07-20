Ворог заповнює українські терени своїми паспортами та ракетами: карта бойових дій в Україні 20 липня в режимі онлайн

Ворог продовжує тішити себе надіями, що якщо він заповнить українські терени російськими паспортами та ракетами, то на карті бойових дій ситуація зміниться на його користь.

Та насправді ж навіть непомітні зрушення даються чималою кров’ю та потом і таку ціну щоденно платять українські захисники, щоб зберегти життя та свободу своїх родин і всієї країни.

Скільки ще днів мине у боротьбі — досі невідомо. Та зрозуміло: лише за підтримки всього народу України військових ми стаємо ближчими на добу до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська проводили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту на тлі посилення наступальних операцій Росії, та здобули тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Крім того, Росія продовжує законодавчі маніпуляції для придушення внутрішнього інакомислення через запровадження страху кримінальної відповідальності.

Водночас РФ продовжує формалізувати методи соціального програмування, спрямованого на молодь на окупованих територіях України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування Калібр, вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет Онікс, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу Shahed.

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет Калібр, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка Чернігівської області, Середина-Буда, Бачівськ Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Лобкове Запорізької області, Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби. Так, в будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області, окупанти облаштували військовий шпиталь, де наразі на лікуванні з пораненнями різного ступеню важкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу. Також, наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Росіяни в тимчасово окупованому Криму розуміють, що деокупація півострова відбудеться обов’язково. Нещодавно було повторне влучання в Кримський міст, а з кожним днем стає відомо про нові вибухи в Криму.

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