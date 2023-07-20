Враг заполняет украинскую территорию своими паспортами и ракетами: карта боевых действий в Украине 20 июля в режиме онлайн

Враг продолжает тешить себя надеждами, что если он заполнит украинскую территорию российскими паспортами и ракетами, то на карте боевых действий ситуация изменится в его пользу.

Но на самом деле даже незаметные сдвиги даются немалой кровью, и такую цену ежедневно платят украинские защитники, чтобы сохранить жизнь и свободу своих семей и всей страны.

Сколько дней пройдет в борьбе — до сих пор неизвестно. Но понятно: только при поддержке всего народа Украины военных мы становимся ближе к победе.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках линии фронта на фоне усиления наступательных операций России, и получили тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Кроме того, Россия продолжает законодательные манипуляции для подавления внутреннего инакомыслия из-за страха уголовной ответственности.

В то же время, РФ продолжает формализовать методы социального программирования, направленного на молодежь на оккупированных территориях Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования Калибр, восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет Оникс, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed.

По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 крылатых ракет Калибр, одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 19 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Горск, Елино, Леоновка Черниговской области, Середина-Буда, Бачевск Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. Вместе с тем, осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, под огонь попали Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Лобково Запорожской области, Дудчаны, Казацкое, Львово, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Противник продолжает переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры временно захваченных территорий Украины под собственные нужды. Так, в доме культуры Каланчакского поселкового совета Херсонской области, оккупанты обустроили военный госпиталь, где на лечении с ранениями разной степени тяжести и на реабилитации находятся более 50 российских захватчиков.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, девять артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

Россияне во временно оккупированном Крыму понимают, что деоккупация полуострова состоится обязательно. Недавно последовало повторное попадание в Крымский мост, а с каждым днем слышно о новых взрывах в Крыму.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!