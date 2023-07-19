Горит полигон, перекрыта трасса и эвакуация: что известно о взрывах в Крыму 19 июля

Россияне во временно оккупированном Крыму понимают, что деоккупация полуострова неизбежна. Недавно было повторное попадание в Крымский мост, а сегодня, 19 июля 2023, стало известно о взрывах в Крыму.

Взрывы в Крыму 19 июля 2023: что известно

Во временно оккупированном Крыму горит военный полигон в Кировском районе. Планируют эвакуировать четыре населенных пункта.

Местные жители сообщают о попадании на территории Старокрымского полигона и детонации боеприпасов.

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Оккупационный “глава” Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса Таврида перекрыта из-за возгорания пожара на полигоне в Кировском районе.

— Из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более 2000 человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы, — написал он в Telegram.

В сети распространяется комментарий начальника ГУР Украины, что взрывы в Крыму — это успешная операция ГУР и ВСУ. Представитель управления разведки в комментарии для Liga.Net подчеркнул, что это фейк. По словам Юсова, Telegram-канал, в котором распространилось сообщение, является фейковым и не имеет никакого отношения к украинской разведке и ее начальнику.

Ранее представитель президента в АР Крым Тамила Ташева рассказала, сколько коллаборнатов на полуострове могут наказать за сотрудничество с врагом.

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