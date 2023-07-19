Горить полігон, перекрита траса та евакуація: що відомо про вибухи в Криму 19 липня

Росіяни в тимчасово окупованому Криму розуміють, що деокупація півострова відбудеться обов’язково. Нещодавно було повторне влучання в Кримський міст, а сьогодні, 19 липня 2023 року, стало відомо про вибухи в Криму.

Вибухи в Криму 19 липня 2023 року: що відомо

У тимчасово окупованому Криму горить військовий полігон у Кіровському районі. Планують евакуювати чотири населені пункти. Місцеві жителі повідомляють про влучання по території Старокримського полігону та детонацію боєприпасів.

Окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов повідомив, що трасу Таврида перекрито через займання пожежі на полігоні у Кіровському районі.

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— Із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів — це понад 2000 людей. Розгорнуть оперативний штаб, на місці працюють усі профільні служби, — написав він у Telegram.

В мережі поширюється коментар начальника ГУР України, що вибухи у Криму — це успішна операція ГУР та ЗСУ. Представник управління розвідки у коментарі для Liga.Net наголосив, що це фейк.

За словами Юсова, Telegram-канал, в якому поширилося повідомлення, є фейковим і не має жодного стосунку до української розвідки та її начальника.

Раніше представниця президента в АР Крим Таміла Ташева розповіла, скільки колаборнатів на півострові можуть покарати за співпрацю з ворогом.

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