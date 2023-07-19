Новини

Горить полігон, перекрита траса та евакуація: що відомо про вибухи в Криму 19 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2023, 11:37
Вибухи в Криму сьогодні 19 липня 2023: що відомо про вибухи і наслідки
Фото: Unsplash

Більше новин
як обрізати виноград влітку
Щоб давав соковиті плоди: як обрізати виноград влітку та коли потрібно це робити
допомога від США
Щоб українські фермери залишалися в бізнесі: USAID виділяє $250 млн на підтримку аграріїв
Горить полігон, перекрита траса та евакуація: що відомо про вибухи в Криму 19 липня
Укус овода: що робити, якщо почалася алергічна реакція — відповідає лікар
Як вивести вино
Як випрати вино: методи очищення свіжих та старих плям
Дивитись більше

Матеріали по темі

допомога від США
Щоб українські фермери залишалися в бізнесі: USAID виділяє $250 млн на підтримку аграріїв
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині
Перша в Україні трансплантація кісткового мозку дитині з мармуровою хворобою — детально про складну операцію
Зеленський підписав закон про звільнення зі служби військових, чиї рідні загинули під час воєнного стану
Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти — що відомо

Відео
0:05:11
Загинув Ярослав Пікуза

Мріяв збудувати дім для безпритульних тварин, але загинув під Бахмутом… Історія воїна та медійника Ярослава Пікузи
Карта бойових дій в Україні
Через передову до Криму — новий шлях від окупантів для російських туристів: карта бойових дій в Україні 19 липня в режимі онлайн
0:04:30
Історії воїнів
Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень
0:01:38
Гаубиця Д-30
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу
Більше відео
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині
Читати далі
Перша в Україні трансплантація кісткового мозку дитині з мармуровою хворобою — детально про складну операцію
Зеленський підписав закон про звільнення зі служби військових, чиї рідні загинули під час воєнного стану
Читати далі
Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти — що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь