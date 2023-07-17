До 10 тис. колаборантів можуть притягнути до відповідальності в Криму: Ташева про те, кого не каратимуть

За багато років окупації Криму, на жаль, багато громадян України співпрацювали з окупантами. Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що колаборантів можуть притягнути до відповідальності.

Покарання для колаборантів у Криму: що відомо

Під час інтерв’ю для Newsweek Ташева повідомила, що після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тис. колаборантів за співпрацю з росіянами.

Однак влада не каратиме тих, кого вважає “жертвами” окупації. Вона вважає, що багато колаборантів втечуть із Криму до того, як туди зайдуть ЗСУ.

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За інформацією представниці президента, Україна веде комунікацію з різними відомствами та громадянами на півострові, закликаючи їх за можливості виїхати з Криму, щоб не співпрацювати із загарбниками.

— Але якщо ви залишаєтеся і берете участь у незаконній окупації та воєнних злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності.

Це буде непростий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх судових процесів, включно з люстрацією колишніх чиновників-громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями, — заявила вона.

Також Ташева додала, що українці, які не співпрацювали з росіянами, вважатимуться жертвами окупації, і влада зробить усе, щоб захистити їхні права.

Ми отримуємо дедалі більше позитивних сигналів від наших ЗСУ, вони поступово звільняють територію та знищують ворога. А щоб більше дізнатися, що відбувається на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій.

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