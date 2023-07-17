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До 10 тис. колаборантів можуть притягнути до відповідальності в Криму: Ташева про те, кого не каратимуть

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Липня 2023, 13:00
Відповідальність за співпрацю з РФ у Криму: кого з колаборантів можуть покарати
Фото: Pexels, Facebook

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