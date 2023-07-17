Палає не лише Кримський міст, а й окупанти на полі бою: карта бойових дій в Україні 17 липня у режимі онлайн

У ніч на 17 липня 2023 року невідомі підірвали Кримський міст. Це може призвести до позитивних змін на карті бойових дій.
Але щоб наших військових чекав успіх, ми маємо зберігати інформаційну тишу та допомагати їм як морально, так і зборами й донатами.
Поки що пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове і не робили підтвердженого наступу. Також продовжували наземні атаки поблизу Кремінної та здійснювали тактичні наступи.
А українські війська продовжують обстріли російських тилових районів в окупованій Луганській області та продовжували контрнаступальні дії під Бахмутом.
Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і не просувалися.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом (Схід і Південь) звільнено майже 18 км кв.
В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 км кв.
В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 км кв.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.
Щоб прицільно бити по ворогу, треба спершу провести якісну розвідку. Раніше начальник ГУР Кирило Буданов у своєму інтерв’ю розповідав, як працює українська агентура.
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