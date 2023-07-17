Горит не только Крымский мост, но и оккупанты на поле боя: карта боевых действий в Украине 17 июля в режиме онлайн

В ночь на 17 июля 2023 года неизвестные подорвали Крымский мост. Это может привести к положительным изменениям на карте боевых действий.
Но чтобы наших военных ждал успех, мы должны сохранять информационную тишину и помогать им как морально, так и сборами и донатами.
Пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово и не предпринимали подтвержденного наступления. Также продолжали наземные атаки вблизи Кременной и совершали тактические наступления.
Украинские войска продолжают обстрелы российских тыловых районов в оккупированной Луганской области и продолжали контрнаступательные действия под Бахмутом.
Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (Восток и Юг) освобождено почти 18 км кв.
В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 км кв.
В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 км кв.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.
Чтобы прицельно бить по врагу, нужно сначала провести качественную разведку. Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью рассказывал, как работает украинская агентура.
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