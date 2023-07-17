Горит не только Крымский мост, но и оккупанты на поле боя: карта боевых действий в Украине 17 июля в режиме онлайн

В ночь на 17 июля 2023 года неизвестные подорвали Крымский мост. Это может привести к положительным изменениям на карте боевых действий.

Но чтобы наших военных ждал успех, мы должны сохранять информационную тишину и помогать им как морально, так и сборами и донатами.

Пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово и не предпринимали подтвержденного наступления. Также продолжали наземные атаки вблизи Кременной и совершали тактические наступления.

Украинские войска продолжают обстрелы российских тыловых районов в оккупированной Луганской области и продолжали контрнаступательные действия под Бахмутом.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 июля 2023 года

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (Восток и Юг) освобождено почти 18 км кв.

В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 км кв.

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменк, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменк, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времовки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное.

направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времовки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Чаривное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львово, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

Чтобы прицельно бить по врагу, нужно сначала провести качественную разведку. Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью рассказывал, как работает украинская агентура.

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