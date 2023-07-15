Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. Валерий Залужный об ударах по РФ и освобождении Крыма

Война стала вызовом для всех украинцев: и гражданских, и военных. Ибо одно дело — носить пиксель в мирной стране, а другое — когда вокруг идет сначала гибридная, а в конце концов и полномасштабная война.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас — одна из главных персон Украины. Каждое утро начинается с данных о погибших военных, выполнявших приказ. И каждый день в его телефоне может добавиться один мертвый контакт, который удалить генерал не решается.
О Крыме, ударах по территории РФ и ситуации на фронте Валерия Залужного расспросило издание The Washington Post.
Валерий Залужный давно задал себе три вопроса: готов ли он умереть, готов ли он убивать и готов ли посылать людей на смерть и убийство.
А теперь его интересует только, может ли он уменьшить потери своих людей на войне с гораздо более многочисленными по количеству личного состава и оружием россиянами.
А теперь его интересует только, может ли он уменьшить потери своих людей на войне с гораздо более многочисленными по количеству личного состава и оружием россиянами.
Из-за обеспокоенности западных партнеров есть договоренность не использовать оружие западного образца для ударов по территории РФ. Так что, отметил Залужный, для ударов через границу Украина использует оружие собственного производства.
— Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо, — говорит генерал.
Вместе с тем он добавляет, что ресурсов для проведения контрнаступления с возвращением всех наших территорий и победы над РФ пока недостаточно.
Он критикует коллег, которые говорят о самолетах F-16, как о не очень необходимых для Украины вещах. И добавляет: войска союзников никогда не воевали бы так.
Главнокомандующий ВС Украины
— Мне задают один вопрос: “Как ты это выдерживаешь?” Я должен с этим жить, — говорит он.
Каждый день это те, кого убили. Каждый день это искалеченные, те, кто пропали без вести. Это слезы.
Каждый день это те, кого убили. Каждый день это искалеченные, те, кто пропали без вести. Это слезы.
Главнокомандующий украинскими войсками всегда стремился искоренить советщину из отечественной армии. И когда наконец поборол внутреннего врага, вынужден был соперничать с врагом внешним. Врагом, который хвалит и обожает именно то наследие, что ненавидит Залужный.
В интервью изданию он говорит, что раньше читал все, что писал генерал врага Валерий Герасимов. Изучал это как доктрину и говорит: жаль, что россиянин уже давно ничего не публиковал.
— Он враг — и он очень умный. Умный и потому — хитрый. Он ещё силен. Поэтому мы должны уважать его и находить способы убить. Это единственный путь к победе, — говорит Валерий Залужный.
Разговоры о полной деоккупации украинской земли проводятся на всех уровнях. И главнокомандующий ВСУ уверен: Крым будет под украинским флагом.
Западные партнеры не скрывают, что их будет волновать ответ РФ на действия украинских войск у полуострова.
Как только у меня будут ресурсы, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — никто меня не остановит, — говорит Залужный.
Как только у меня будут ресурсы, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — никто меня не остановит, — говорит Залужный.
Производным от таких опасений стали мысли о существовании и развитии Украины вне разреза российско-украинской войны. Залужный говорит: он думает о столь сильной стране, чтобы никто больше не решился напасть на неё.
А для того чтобы не зависеть от партнеров, нам следует удовлетворять свои вооруженные нужды самостоятельно.
До окончания войны и полной победы далеко. Но каждый день мы делаем все, чтобы ускорить этот день. В частности, старания украинцев заметили и на саммите НАТО: о его результатах и мнении Дмитрия Кулебы, мы писали раньше.
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