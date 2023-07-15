Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. Валерий Залужный об ударах по РФ и освобождении Крыма

Война стала вызовом для всех украинцев: и гражданских, и военных. Ибо одно дело — носить пиксель в мирной стране, а другое — когда вокруг идет сначала гибридная, а в конце концов и полномасштабная война.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас — одна из главных персон Украины. Каждое утро начинается с данных о погибших военных, выполнявших приказ. И каждый день в его телефоне может добавиться один мертвый контакт, который удалить генерал не решается.

О Крыме, ударах по территории РФ и ситуации на фронте Валерия Залужного расспросило издание The Washington Post.

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Об ударах по РФ и наследии СССР

Валерий Залужный давно задал себе три вопроса: готов ли он умереть, готов ли он убивать и готов ли посылать людей на смерть и убийство.

А теперь его интересует только, может ли он уменьшить потери своих людей на войне с гораздо более многочисленными по количеству личного состава и оружием россиянами.

Из-за обеспокоенности западных партнеров есть договоренность не использовать оружие западного образца для ударов по территории РФ. Так что, отметил Залужный, для ударов через границу Украина использует оружие собственного производства.

— Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо, — говорит генерал.

Вместе с тем он добавляет, что ресурсов для проведения контрнаступления с возвращением всех наших территорий и победы над РФ пока недостаточно.

Он критикует коллег, которые говорят о самолетах F-16, как о не очень необходимых для Украины вещах. И добавляет: войска союзников никогда не воевали бы так.

— Мне задают один вопрос: “Как ты это выдерживаешь?” Я должен с этим жить, — говорит он.

Каждый день это те, кого убили. Каждый день это искалеченные, те, кто пропали без вести. Это слезы.

Главнокомандующий украинскими войсками всегда стремился искоренить советщину из отечественной армии. И когда наконец поборол внутреннего врага, вынужден был соперничать с врагом внешним. Врагом, который хвалит и обожает именно то наследие, что ненавидит Залужный.

В интервью изданию он говорит, что раньше читал все, что писал генерал врага Валерий Герасимов. Изучал это как доктрину и говорит: жаль, что россиянин уже давно ничего не публиковал.

— Он враг — и он очень умный. Умный и потому — хитрый. Он ещё силен. Поэтому мы должны уважать его и находить способы убить. Это единственный путь к победе, — говорит Валерий Залужный.

О возвращении Крыма

Разговоры о полной деоккупации украинской земли проводятся на всех уровнях. И главнокомандующий ВСУ уверен: Крым будет под украинским флагом.

Западные партнеры не скрывают, что их будет волновать ответ РФ на действия украинских войск у полуострова.

Как только у меня будут ресурсы, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — никто меня не остановит, — говорит Залужный.

Производным от таких опасений стали мысли о существовании и развитии Украины вне разреза российско-украинской войны. Залужный говорит: он думает о столь сильной стране, чтобы никто больше не решился напасть на неё.

А для того чтобы не зависеть от партнеров, нам следует удовлетворять свои вооруженные нужды самостоятельно.

До окончания войны и полной победы далеко. Но каждый день мы делаем все, чтобы ускорить этот день. В частности, старания украинцев заметили и на саммите НАТО: о его результатах и мнении Дмитрия Кулебы, мы писали раньше.

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