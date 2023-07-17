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До 10 тыс. коллаборантов могут привлечь к ответственности в Крыму: Ташева о том, кого не будут наказывать

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2023, 13:00
Відповідальність за співпрацю з РФ у Криму: кого з колаборантів можуть покарати
Фото: Pexels, Facebook

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