До 10 тыс. коллаборантов могут привлечь к ответственности в Крыму: Ташева о том, кого не будут наказывать

За годы оккупации Крыма, к сожалению, многие граждане Украины сотрудничали с оккупантами. Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что коллаборантов могут привлечь к ответственности.

Наказание для коллаборантов в Крыму: что известно

Во время интервью для Newsweek Ташева сообщила, что после деоккупации Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тыс. коллаборантов за сотрудничество с россиянами.

Однако власть не будет наказывать тех, кого считают жертвами оккупации. Она считает, что многие коллаборанты выедут из Крыма до того, как туда зайдут ВСУ.

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По информации представительницы президента, Украина ведет коммуникацию с разными ведомствами и гражданами на полуострове, призывая их по возможности выехать из Крыма, чтобы не сотрудничать с захватчиками.

— Но если вы остаетесь и участвуете в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, вы будете привлечены к ответственности.

Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников-граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями, — заявила она.

Также Ташева добавила, что украинцы, которые не сотрудничали с россиянами, будут считаться жертвами оккупации, и власти сделают все, чтобы защитить их права.

Мы получаем все большее количество положительных сигналов от наших ВСУ, они постепенно освобождают территорию и уничтожают врага. А чтобы узнать больше, что происходит на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий.

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