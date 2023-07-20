Россия продолжает убеждаться весь мир, что она страна-террорист. Хотя это, наверное, уже должны знать все. Ежедневно страна-агрессор наносит удары по Украине. В ночь на 20 июля российские военные атаковали Николаев. Мы расскажем о последствиях взрывов в Николаеве в ночь на 20 июля 2023 года.

Взрывы в Николаеве сегодня ночью: что известно

Россияне ударили по центру города, занялись гараж и трехэтажный жилой дом, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Глава Николаева Александр Сенкевич добавил, что по одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Загорелся очень серьезный пожар. На месте уже работают спасатели ГСЧС.

В результате взрывов в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь жителей города, госпитализировали два человека, в том числе ребенка.

По меньшей мере пять жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Их отключили от электроснабжения.

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Продолжается спасательно-поисковая операция. На месте работают представители городского совета, предлагают людям отселения.

Разрушительный удар по центру города: что известно о взрывах в Николаеве 20 июля / 4 Фотографии

Фото: Александр Сенкевич

По другому адресу повреждены около 15 гаражей, также выбиты окна в нескольких многоэтажках.

В ОК Юг сообщили, что во время ночной атаки врагом были применены ракеты разного базирования. К атаке присоединили подлодку, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическую авиацию. Также применили береговые ракетные комплексы.

Разрушительный удар по центру города: что известно о взрывах в Николаеве 20 июля / 5 Фотографий

Фото: журналіст Фактов ICTV Даниил Слиж

Результаты роботы ППО в ночь на 20 июля 2023

Во время атаки на Украину Россия использовала 19 ракет и 19 дронов. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования Калибр;

3 крылатых ракеты наземного базирования Искандер-К;

13 ударных дронов Shahed-136/131.

Российские военные обстреливают мирное население Украины, но в боях на фронте несут убытки. Украинские военные имеют успехи в определенных направлениях. Чтобы узнать больше о ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине.

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