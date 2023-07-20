Чергова неспокійна ніч! В Одесі 20 липня пролунали вибухи: що відомо

Російська Федерація — це країна-терорист і цієї ночі російські військові вкотре це довели, завдавши ударів по Україні ракетами та дронами.
Сьогодні вночі, 20 липня, російська армія атакувала Одесу. Детальніше про наслідки вибухів в Одесі 20 липня 2023 року читай далі.
Цієї ночі російські військові атакували Одещину. Під час повітряної тривоги, яку оголосили о 1:57, у місті пролунала низка потужних вибухів. Відбій оголосили о 3:45.
Після відбою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є влучання в центрі Одеси та здійнялася пожежа на площі 300 кв. м.
На місці руйнування працюють фахівці. Нині відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували, — написав Кіпер.
На місці руйнування працюють фахівці. Нині відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували, — написав Кіпер.
Також голова обласної військової адміністрації повідомив про влучання в області.
Оновлено об 11:08: Олег Кіпер написав у Telegram, що, на жаль, в наслідок нічної атаки в Одесі загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.
Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині Новини повідомила, що в Одесі внаслідок російської атаки зруйнована адміністративна будівля, поранення отримали четверо осіб.
Вранці міський очільник Геннадій Труханов повідомив про одного шпиталізованого та пошуки ще однієї людини.
Детальніше про попередній обстріл Одещини ми розповідали раніше.
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