Російська Федерація — це країна-терорист і цієї ночі російські військові вкотре це довели, завдавши ударів по Україні ракетами та дронами.

Сьогодні вночі, 20 липня, російська армія атакувала Одесу. Детальніше про наслідки вибухів в Одесі 20 липня 2023 року читай далі.

Вибухи в Одесі вночі 20 липня: що відомо

Цієї ночі російські військові атакували Одещину. Під час повітряної тривоги, яку оголосили о 1:57, у місті пролунала низка потужних вибухів. Відбій оголосили о 3:45.

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Після відбою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є влучання в центрі Одеси та здійнялася пожежа на площі 300 кв. м.

На місці руйнування працюють фахівці. Нині відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували, — написав Кіпер.

Також голова обласної військової адміністрації повідомив про влучання в області.

Оновлено об 11:08: Олег Кіпер написав у Telegram, що, на жаль, в наслідок нічної атаки в Одесі загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині Новини повідомила, що в Одесі внаслідок російської атаки зруйнована адміністративна будівля, поранення отримали четверо осіб.

Чергова неспокійна ніч! В Одесі 20 липня пролунали вибухи: що відомо / 5 Фотографій

Вранці міський очільник Геннадій Труханов повідомив про одного шпиталізованого та пошуки ще однієї людини.

Детальніше про попередній обстріл Одещини ми розповідали раніше.

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