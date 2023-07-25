Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати. Рік тому декомунізацію підтримало 85% опитаних у застосунку Дія, а це майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись до реалізації проекту.

Оновити монумент вирішили до Дня Незалежності, хоча громадськість різко відреагувала на вартість робіт, а це — 28 млн грн, попри те, що всі кошти надають донори та меценати, бо вважають, що саме час позбутися символів червоного терору. Поки тривають дискусії, уже три тижні український герб зварюють, шліфують і обіцяють, що він буде готовим до монтажу вчасно.

Працівники кажуть, що роботи вже на фінішній прямій. А почалося все з виготовлення каркаса, а потім із листів тонкої сталі на лазерних машинах вирізали деталі конструкції.

Зараз також дивляться

Герб буде 7,5 м заввишки й 4,5 завширшки.

Як працюють над створенням герба

Працювали над ним у кілька змін і вдень, і вночі. Метал мав бути ідентичний до того, з якого виготовили й сам монумент Батьківщина-мати. Сировину вирішили використовувати європейську та вітчизняну. Та коли із металургійного комбінату Запоріжсталь отримали першу партію, то зрозуміли, що різниця із закордонним аналогом колосальна.

— Згідно з проектом, сталь мала б бути 1,5 мм товщиною. Запоріжсталь, згідно з документами, надали сталь 1,6 мм, але по факту — 1,7 мм, 1,72 мм, 1,73 мм.

Це великі проблеми для технологічних можливостей та обладнання збирання, — каже генеральний директор підприємства Віктор Гончаренко.

Різна товщина, пояснює директор, впливає на вагу всієї конструкції, а це важливо при підійманні та експлуатації герба.

До того ж керівник підприємства показує подряпини, ржаві вкраплення та вдавлення на листах вітчизняного металу, все це в рази ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи.

Щоб не зірвати термінів виготовлення, генпідрядник терміново забезпечив підприємство європейською сталлю. Вона тонка та гладка, як скло, і саме з неї врешті зробили гігантський герб для монумента.

Заміна радянського герба на український тризуб коштуватиме ті самі 28 млн грн, які профінансували донори та меценати. Жодної копійки з бюджету на проект не витратять.

За кілька днів, обіцяють на підприємстві, український герб уже буде готовий для проведення монтажних робіт. Тоді й почнуть складний, але важливий процес заміни комуністичної символіки в центрі столиці.

Герб України бере свій початок ще за часів Святослава Хороброго. Раніше ми розповідали історію українського тризуба.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!