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Дозвіл на декомунізацію Батьківщини-матері: який матиме вигляд монументальна скульптура без радянського герба

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Липня 2023, 15:30
Декомунізація Батьківщини-мати: ДІАМ видала дозвіл на заміну радянського герба
Фото: Pexels

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