Дозвіл на декомунізацію Батьківщини-матері: який матиме вигляд монументальна скульптура без радянського герба

На одній із головних монументальних скульптур в Україні досі був розміщений радянський герб. Йдеться про Батьківщину-мати в Києві. Ще у 2022 році вирішили замінити радянський герб на скульптурі та провели опитування серед українців, щодо того, що має бути на щиті.

85% із 800 тис. українців у застосунку Дія проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

Відтепер може офіційно розпочатися декомунізація Батьківщини-мати. Сьогодні, 13 липня 2023, Державна інспекція архітектури та містобудування України нарешті видала дозвіл на ремонт щита монумента Батьківщина-мати у Києві.

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Проектними рішеннями передбачається розмістити український тризуб на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому державному гербі України.

Замовником будівництва став Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Очікується, що роботи стартують найближчим часом. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу повідомив, що тризуб планують встановити до Дня незалежності, тобто до 24 серпня 2023 року.

— Це дійсно символічний історичний момент, це своєрідний тизер проекту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня. Це заміна радянського герба на Батьківщині-матері на Тризуб, — сказав міністр.

Монумент Батьківщини-мати був споруджений ще у 1981 році, та став пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Батьківщина-мати вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Минулого року в Києві також прибрали скульптуру під аркою Дружби народів, який символізував “возз’єднання Росії з Україною”.

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