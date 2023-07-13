Разрешение на декоммунизацию Родины-матери: как будет выглядеть монументальная скульптура без советского герба

На одной из главных монументальных скульптур в Украине до сих пор был размещен советский герб. Речь идет о монументе Родина-мать в Киеве. Еще в 2022 году решили заменить советский герб на скульптуре и провели опрос среди украинцев относительно того, что должно быть на щите.

85% из 800 тыс. украинцев в приложении Дія проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Теперь может официально начаться декоммунизация Родины-матери. Сегодня, 13 июля 2023 года, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины наконец-то выдала разрешение на ремонт щита монумента Родина-мать в Киеве.

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Проектными решениями предполагается разместить украинский трезубец на щите монумента, который соответствует изображению на малом государственном гербе Украины.

Заказчиком строительства стал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Ожидается, что работы стартуют в ближайшее время. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время брифинга сообщил, что трезубец планируют установить ко Дню независимости, то есть, до 24 августа 2023 года.

— Это действительно символический исторический момент, это своеобразный тизер проекта, который должен быть реализован в ближайшее время, до 24 августа. Это замена советского герба на Родине-матери на Тризуб, — сказал министр.

Монумент Родины-мать был построен еще в 1981 году и стал памятником науки и техники местного значения. Родина-мать считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

В прошлом году в Киеве также убрали скульптуру под аркой Дружбы народов, которая символизировала “воссоединение России с Украиной”.

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