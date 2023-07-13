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Разрешение на декоммунизацию Родины-матери: как будет выглядеть монументальная скульптура без советского герба

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июля 2023, 15:30
Декомунізація Батьківщини-мати: ДІАМ видала дозвіл на заміну радянського герба
Фото: Pexels

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