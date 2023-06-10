Розповіді

Фігури для сучасних героїв! Історія скульптора, який створює шедеври в метро

Оксана Михайлова 10 Червня 2023, 10:00
Сергій Болдов
Фото: Instagram

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