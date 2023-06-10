Фігури для сучасних героїв! Історія скульптора, який створює шедеври в метро

Сьогоднішня наша історія — про скульптора, який із початком повномасштабного вторгнення розпочав цілу серію фігур для сучасних героїв.

Серед них і президент, і головнокомандувач. Готує навіть презент для очільника розвідки Кирила Буданова. Це композиція, де сова як символ ГУР знищує кажана, який несе в лапах російські ракети.

Сергій Болдов працює всюди: у майстерні, на ходу, в метро. Ідеї у нього не вичерпуються.

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Ще серед робіт митця — осучаснений Тарас Григорович, який цілиться на Москву. Її чоловік планує запропонувати місту.

Я бачу його під Аркою Дружби народів, тому що немає у нас більше ніякої дружби.

Майже готова до відливання й скульптура головнокомандувача ЗСУ. Валерій Залужний усміхнений на ній не просто так, адже в руках він тримає іграшковий HIMARS, який захищає зараз українців. А піксель на формі військового — це карта України.

Цю скульптуру Сергій готує до 8 липня. Тоді у головнокомандувача ЗСУ День народження. Тому скульптор прагне вигідно продати її, а гроші віддати на армію. Або ж хотів, щоб наш президент подарував цю роботу Валерію Федоровичу.

Це буде для мене велика честь.

Серед робіт Сергія є й фігура не зіркова, але точно героїчна. Це пам’ятник бійцю із позивним Ярий Ярославу Мохонько, який торік загинув під Бахмутом.

Боєць двічі йшов захищати Україну: у 2014 та 2022 роках. Аби зробити цю скульптуру вдалою, Сергій передивився чимало фото та добре зрозумів захисника.

Я зрозумів, що це дуже добра людина. Це помітно по очах.

Також Сергій — фанат футболу, тож у його позавоєнному арсеналі чимало скульптур присвячено цьому виду спорту та зірці Кріштіану Роналду. Митець мріє, щоб три його роботи виставили у музеї футболіста на Мадейрі.

Там вже згодились прийняти скульптури, тож лишається тільки доставити їх.

Також продовжують захоплювати глядачів й інші види мистецтва. Читай, як у Києві пройшла виставка Ти як.

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