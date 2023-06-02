Мистецтво, що прогнозує майбутнє. У Києві пройшла виставка Ти як?

Емоції українців за час війни митці перетопили в нові твори. Сучасне мистецтво останнього року у всіх його проявах представили на виставці Ти як?

Організатори вважають, що тільки мистецтво дає правдивий прогноз майбутнього. І це важливо не лише для України, а й усього світу.

Кураторка виставки Ольга Балашова зауважує: люди за понад рік повномасштабної війни дуже близько підійшли до відчуття смерті.

— Ми часто переходимо межу навіть протягом одного дня, радіємо смерті інших людей та чекаємо смерті Путіна.

Ніхто не здатен спрогнозувати майбутнє. А мистецтво на це здатне! Тут вже проглядається майбутнє: той хто ставить питання та хоче відчути — зможе це.

Фотографиня Яна Кононова на власні очі бачила ексгумацію тіл в Ізюмі. Однак глядачам пропонує побачити ці події під іншим кутом. А художниця та кураторка виставки Ти як Катерина Лібкінд пояснює, що понад півтисячі робіт поділили на періоди: від сьогодення до 24 лютого 2022 року.

На стенді кожен може написати враження та відповісти на запитання: “Ти як?”.

Відвідати у Києві цього червня можна не лише цю виставку: читай про події Києва червня 2023.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!