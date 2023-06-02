Искусство, прогнозирующее будущее. В Киеве прошла выставка Ти як?

Эмоции украинцев во время войны художники перетопили в новые произведения. Современное искусство последнего года во всех его проявлениях представили на выставке Ти як?

Организаторы полагают, что только искусство дает правдивый прогноз будущего. И это важно не только для Украины, но и для всего мира.

Куратор выставки Ольга Балашова отмечает: люди за год полномасштабной войны очень близко подошли к ощущению смерти.

— Мы часто переходим границу даже в течение одного дня, радуемся смерти других людей и ждем смерти Путина.

Никто не может спрогнозировать будущее. А искусство на это способно! Здесь уже просматривается будущее: тот, кто задает вопрос и хочет почувствовать — сможет это.

Фотограф Яна Кононова своими глазами видела эксгумацию тел в Изюме. Однако зрителям предлагает увидеть эти события под другим углом. А художница и куратор выставки Ти як Екатерина Либкинд объясняет, что более полтысячи работ разделили на периоды: с сегодняшнего дня до 24 февраля 2022 года.

На стенде каждый может написать впечатление и ответить на вопрос: “Ты как?”.

Посетить в Киеве в июне можно не только эту выставку: читай о событиях Киева июня 2023.

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