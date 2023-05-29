С друзьями, детьми или наедине: куда пойти в Киеве в июне 2023. Культурный дайджест от Вікон

Когда заботы отходят на дальний план, а вечера становятся более комфортными по погоде — значит, пришло лето. А с ним — и планы на выходные или отпуск.
Редакция Вікна-новини начинает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Сегодня мы расскажем тебе об интересных событиях июня 2023 года в Киеве. Куда пойти с друзьями или детьми, что посмотреть и о других событиях в Киеве в июне — читай в материале.
Киев — это не только Майдан Независимости и десяток известных заведений питания. Ведь столица хранит в себе сотни тайн, узнать которые можно только путем самостоятельного исследования или посещая открытые заведения.
Среди них — театры, музеи, площади, концерты и другие мероприятия. Когда времени на поиски мало, лучше иметь заготовленный список мест, которые стоит посетить в столице в этом месяце.
За театральными премьерами в этом июне будешь едва успевать наблюдать! На одном из популярных сайтов продажи билетов на события мы посмотрели самые интересные — предлагаем их и тебе.
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В этот июнь стоит приготовиться к полету на мелодиях. Среди июньских музыкальных событий — тяжелые мелодии брутальных рокеров, трогательные лирические выступления, поп-звучание со звездами.
Посетить можно несколько галерей и музеев, которые расскажут как старинную историю нашего народа, так и покажут современность Украины через артефакты и фотографии.
Еще один город, обожаемый туристами и украинцами из ближних городов — Львов. Куда пойти, на что посмотреть и где попробовать самые вкусные блюда во Львове, читай в нашем материале.
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