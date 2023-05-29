С друзьями, детьми или наедине: куда пойти в Киеве в июне 2023. Культурный дайджест от Вікон

Когда заботы отходят на дальний план, а вечера становятся более комфортными по погоде — значит, пришло лето. А с ним — и планы на выходные или отпуск.

Редакция Вікна-новини начинает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Сегодня мы расскажем тебе об интересных событиях июня 2023 года в Киеве. Куда пойти с друзьями или детьми, что посмотреть и о других событиях в Киеве в июне — читай в материале.

События Киева в июне

Киев — это не только Майдан Независимости и десяток известных заведений питания. Ведь столица хранит в себе сотни тайн, узнать которые можно только путем самостоятельного исследования или посещая открытые заведения.

Среди них — театры, музеи, площади, концерты и другие мероприятия. Когда времени на поиски мало, лучше иметь заготовленный список мест, которые стоит посетить в столице в этом месяце.

Театральные представления в Киеве: июнь

За театральными премьерами в этом июне будешь едва успевать наблюдать! На одном из популярных сайтов продажи билетов на события мы посмотрели самые интересные — предлагаем их и тебе.

Для взрослых:

Выставка Ти як? — Украинский дом, с 1 по 25 июня 2023 в 11:00. Цена: от 50 до 80 грн.

— Украинский дом, с 1 по 25 июня 2023 в 11:00. Цена: от 50 до 80 грн. Спектакль Потрібен брехун! — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 1 июня и 16 июня в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 1 июня и 16 июня в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн. Спектакль 1984 — Театр на Подоле, 1 июня и 15 июня в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн.

— Театр на Подоле, 1 июня и 15 июня в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн. Сильні слабкі жінки — Дом Архитектора, 1 июня в 18:00. Цена: от 500 до 890 грн.

— Дом Архитектора, 1 июня в 18:00. Цена: от 500 до 890 грн. Спектакль Стриптиз у літній день — Киевский академический театр Колесо, 1 июня и 27 июня в 19:00. Цена: 250 грн.

— Киевский академический театр Колесо, 1 июня и 27 июня в 19:00. Цена: 250 грн. Оперетта Тигролови — Киевский национальный академический театр оперетты, 2 июня и 3 июня в 17:00. Цена: от 120 до 200 грн.

— Киевский национальный академический театр оперетты, 2 июня и 3 июня в 17:00. Цена: от 120 до 200 грн. Спектакль Мина Мазайло — МКЦ им. И. Козловского, 8 июня в 18.00 и 24 июня в 16.00. Цена: 200 грн.

— МКЦ им. И. Козловского, 8 июня в 18.00 и 24 июня в 16.00. Цена: 200 грн. Поїхати не можна залишитися — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 8 и 29 июня 0 18:00. Цена: 300 грн.

Для взрослых и детей:

Показ Буремна планета та Одного разу за великого вибуху — Киевский планетарий, с 1 по 17, 19 и 24 июня. Цена: от 250 до 500 грн.

— Киевский планетарий, с 1 по 17, 19 и 24 июня. Цена: от 250 до 500 грн. Спектакль Син и дискуссия Кордони дитини — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 1 июня в 18:00. Цена: 200 грн.

Концерты в Киеве в июне

В этот июнь стоит приготовиться к полету на мелодиях. Среди июньских музыкальных событий — тяжелые мелодии брутальных рокеров, трогательные лирические выступления, поп-звучание со звездами.

Ансамбль Рідні наспіви Grand Amore — Национальная филармония Украины, 1 июня в 17:00. Цена: от 200 до 300 грн.

— Национальная филармония Украины, 1 июня в 17:00. Цена: от 200 до 300 грн. Nirvana с Симфоническим Оркестром Tribute Show — Октябрьский Дворец, 2 июня в 18:00. Цена: от 450 до 1250 грн.

— Октябрьский Дворец, 2 июня в 18:00. Цена: от 450 до 1250 грн. Варьете Рояль с Lida Lee — Caribbean Club, 2, 9, 23, 30 июня в 18:00. Цена: от 590 до 1190 грн.

с Lida Lee — Caribbean Club, 2, 9, 23, 30 июня в 18:00. Цена: от 590 до 1190 грн. Рок-концерт FRAM — Docker-G pub, 2 июня в 19:00. Цена: от 150 до 200 грн.

— Docker-G pub, 2 июня в 19:00. Цена: от 150 до 200 грн. Концерт Музика війни. Без Обмежень, ТНМК, Melovin — Boho Yosai, 2 июня в 19:00. Цена: от 800 до 1500 грн.

— Boho Yosai, 2 июня в 19:00. Цена: от 800 до 1500 грн. НАОНИ Оркестра, Рок-хіти — Дом Архитектора, 3 июня в 19:00. Цена: от 390 до 690 грн.

— Дом Архитектора, 3 июня в 19:00. Цена: от 390 до 690 грн. Симфонический оркестр Вечір двох симфоній — Национальная филармония Украины, 3 июня в 19:00. Цена: от 250 до 400 грн.

— Национальная филармония Украины, 3 июня в 19:00. Цена: от 250 до 400 грн. Under Blues Fest — Music Pub Pepper’s Club, 5 июня 18:00. Цена: от 200 до 350 грн.

— Music Pub Pepper’s Club, 5 июня 18:00. Цена: от 200 до 350 грн. Полнокупольная музыкальная программа Світові хіти — Киевский планетарий, 8 июня в 19:30. Цена: от 350 до 700 грн.

Стендапы в Киеве

Підпільний стендап — Underground Standup Club, с 1 по 7 июня, с 9 по 11 июня, с 14 по 18 июня, 24, 28 и 29 июня. Цена: от 250 до 400 грн.

— Underground Standup Club, с 1 по 7 июня, с 9 по 11 июня, с 14 по 18 июня, 24, 28 и 29 июня. Цена: от 250 до 400 грн. Стендап в Comedy Room — DoskaBar, 1 июня и 4 июня в 19:00. Цена: 150 грн.

— DoskaBar, 1 июня и 4 июня в 19:00. Цена: 150 грн. Stand Up 8×8 — Бочка Pub, 2 июня в 19:00. Цена: 150 грн.

— Бочка Pub, 2 июня в 19:00. Цена: 150 грн. Стендап і вино — Дворик Октябрьского Дворца, 2 июня в 19:30. Цена: от 2350 до 690 грн.

Выставки в галереях и музеях Киева в июне

Посетить можно несколько галерей и музеев, которые расскажут как старинную историю нашего народа, так и покажут современность Украины через артефакты и фотографии.

PinchukArtCentre;

Галерея современного искусства ЦЕХ;

Вакуленко Art Consulting;

M17 Contemporary Art Center;

Ya Gallery;

Галерея искусств Лавра;

Галерея протестного искусства;

Voloshyn Gallery;

Музей современного искусства Украины;

Музей становления украинской нации;

Музей выдающихся деятелей украинской культуры;

Klitschko Expo;

Аптека-музей на Подоле;

Кладбище танков.

Другие интересные события в июне в Киеве

Фотодень: Baby Shower — Воздвиженка, Площадь Искусств, 3 – 4 июня, 10 – 11 июня, 17 – 18 июня, 24 – 25 июня в 10:00. Цена: 1450 грн.

Фотодень: Street Style — Воздвиженка, Площадь Искусств, 3 – 4 июня, 10 – 11 июня, 17 – 18 июня, 24 – 25 июня в 10:00. Цена: 1450 грн.

Фотодень: Family Weekend — Воздвиженка, Площадь Искусств, 3 – 4 июня, 10 – 11 июня, 17 – 18 июня, 24 – 25 июня в 10:00. Цена: 1450 грн.

Фотодень: Woman Morning — Воздвиженка, Площадь Искусств, 3 – 4 июня, 10 – 11 июня, 17 – 18 июня, 24 – 25 июня в 10:00. Цена: 1450 грн.

Brave Wine. Фестиваль лучших украинских вин — ул. Князей Острожских, 8, 3 июня 2023 года, 12:00 – 4 июня 2023 года, 21:00. Цена: от 200 до 350 грн.

Charity Fashion Show — Почайна ивент холл, 8 июня в 19:00. Цена: от 150 до 800 грн.

Вертолет Сикорского. Воркшоп из мозаики — Музей украинской диаспоры, 10 июня, в 11:00. Цена: 750 грн — по предварительной регистрации.

Еще один город, обожаемый туристами и украинцами из ближних городов — Львов. Куда пойти, на что посмотреть и где попробовать самые вкусные блюда во Львове, читай в нашем материале.

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