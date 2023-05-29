З друзями, дітьми чи наодинці: куди піти в Києві у червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Коли турботи відходять на дальній план, а вечори стають комфортнішими надворі — значить, прийшло літо. А з ним — й плани на вихідні чи відпустку.
Редакція Вікна-новини розпочинає цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві події червня 2023 року у Києві. Куди піти з друзями чи дітьми, що побачити та про інші події в Києві у червні — читай у матеріалі.
Київ — це не лише Майдан Незалежності та десяток відомих закладів харчування. Адже столиця береже в собі сотні таємниць, довідатися які можна лише шляхом самостійного дослідження, або відвідуванням відкритих закладів.
Серед них — театри, музеї, площі, концерти та інші заходи. Коли часу на пошуки мало — краще мати заготовлений список місць, які варто відвідати у столиці цього місяця.
За театральними прем’єрами цього червня ледь встигатимеш спостерігати! На одному з популярних сайтів продажу квитків на події, ми переглянули найпопулярніші та найцікавіші — пропонуємо їх і тобі.
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Цього червня варто приготуватися до польоту на мелодіях. Серед червневих музичних подій — важкі мелодії брутальних рокерів, зворушливі ліричні виступи, поп звучання із зірками.
Відвідати можна кілька галерей та музеїв, які розкажуть як про старовинну історію нашого народу, так і покажуть сучасність України через артефакти та фотографії.
Друге місто, обожнюване туристами та українцями з ближніх міст — Львів. Куди піти, на що подивитися та де скуштувати найсмачніші страви у Львові — читай у нашому матеріалі.
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