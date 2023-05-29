З друзями, дітьми чи наодинці: куди піти в Києві у червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Коли турботи відходять на дальній план, а вечори стають комфортнішими надворі — значить, прийшло літо. А з ним — й плани на вихідні чи відпустку.

Редакція Вікна-новини розпочинає цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві події червня 2023 року у Києві. Куди піти з друзями чи дітьми, що побачити та про інші події в Києві у червні — читай у матеріалі.

Події Києва у червні

Київ — це не лише Майдан Незалежності та десяток відомих закладів харчування. Адже столиця береже в собі сотні таємниць, довідатися які можна лише шляхом самостійного дослідження, або відвідуванням відкритих закладів.

Серед них — театри, музеї, площі, концерти та інші заходи. Коли часу на пошуки мало — краще мати заготовлений список місць, які варто відвідати у столиці цього місяця.

Театральні вистави у Києві: червень

За театральними прем’єрами цього червня ледь встигатимеш спостерігати! На одному з популярних сайтів продажу квитків на події, ми переглянули найпопулярніші та найцікавіші — пропонуємо їх і тобі.

Для дорослих:

Виставка-досвід Ти як? — Український дім, з 1 по 25 червня 2023 року об 11:00. Ціна: від 50 до 80 грн.

— Український дім, з 1 по 25 червня 2023 року об 11:00. Ціна: від 50 до 80 грн. Вистава Потрібен брехун! — Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 1 червня та 16 червня о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 1 червня та 16 червня о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн. Вистава 1984 — Театр на Подолі, 1 червня та 15 червня о 18:00. Ціна: від 250 до 700 грн.

— Театр на Подолі, 1 червня та 15 червня о 18:00. Ціна: від 250 до 700 грн. Вистава Сильні слабкі жінк и — Будинок Архітектора, 1 червня о 18:00. Ціна: від 500 до 890 грн.

и — Будинок Архітектора, 1 червня о 18:00. Ціна: від 500 до 890 грн. Вистава Стриптиз у літній день — Київський академічний театр Колесо, 1 червня та 27 червня о 19:00. Ціна: 250 грн.

— Київський академічний театр Колесо, 1 червня та 27 червня о 19:00. Ціна: 250 грн. Оперета Тигролови — Київський національний академічний театр оперети, 2 червня та 3 червня о 17:00. Ціна: від 120 до 200 грн.

— Київський національний академічний театр оперети, 2 червня та 3 червня о 17:00. Ціна: від 120 до 200 грн. Вистава Мина Мазайло — МКЦ ім. І. Козловського, 8 червня о 18:00 та 24 червня о 16:00. Ціна: 200 грн.

— МКЦ ім. І. Козловського, 8 червня о 18:00 та 24 червня о 16:00. Ціна: 200 грн. Вистава Поїхати не можна залишитися — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 8 та 29 червня 0 18:00. Ціна: 300 грн.

Для дорослих та дітей:

Показ Буремна планета та Одного разу за великого вибуху — Київський планетарій, з 1 по 17, 19 та 24 червня. Ціна: від 250 до 500 грн.

— Київський планетарій, з 1 по 17, 19 та 24 червня. Ціна: від 250 до 500 грн. Вистава Син та дискусія Кордони дитини — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 1 червня о 18:00. Ціна: 200 грн.

Концерти у Києві в червні

Цього червня варто приготуватися до польоту на мелодіях. Серед червневих музичних подій — важкі мелодії брутальних рокерів, зворушливі ліричні виступи, поп звучання із зірками.

Ансамбль Рідні наспіви Grand Amore — Національна філармонія України, 1 червня о 17:00. Ціна: від 200 до 300 грн.

— Національна філармонія України, 1 червня о 17:00. Ціна: від 200 до 300 грн. Nirvana з Симфонічним Оркестром Tribute Show — Жовтневий Палац, 2 червня о 18:00. Ціна: від 450 до 1250 грн.

— Жовтневий Палац, 2 червня о 18:00. Ціна: від 450 до 1250 грн. Вар’єте Рояль з Lida Lee — Caribbean Club, 2, 9, 23, 30 червня о 18:00. Ціна: від 590 до 1190 грн.

з Lida Lee — Caribbean Club, 2, 9, 23, 30 червня о 18:00. Ціна: від 590 до 1190 грн. Рок-концерт FRAM — Docker-G pub, 2 червня о 19:00. Ціна: від 150 до 200 грн.

— Docker-G pub, 2 червня о 19:00. Ціна: від 150 до 200 грн. Концерт Музика війни. Без Обмежень, ТНМК, Melovin — Boho Yosai, 2 червня о 19:00. Ціна: від 800 до 1500 грн.

— Boho Yosai, 2 червня о 19:00. Ціна: від 800 до 1500 грн. НАОНІ Оркестра, Рок-хіти — Будинок Архітектора, 3 червня о 19:00. Ціна: від 390 до 690 грн.

— Будинок Архітектора, 3 червня о 19:00. Ціна: від 390 до 690 грн. Симфонічний оркестр Вечір двох симфоній — Національна філармонія України, 3 червня о 19:00. Ціна: від 250 до 400 грн.

— Національна філармонія України, 3 червня о 19:00. Ціна: від 250 до 400 грн. Under Blues Fest — Music Pub Pepper’s Club, 5 червня 18:00. Ціна: від 200 до 350 грн.

— Music Pub Pepper’s Club, 5 червня 18:00. Ціна: від 200 до 350 грн. Повнокупольна музична програма Світові хіти — Київський планетарій, 8 червня о 19:30. Ціна: від 350 до 700 грн.

Стендапи у Києві

Підпільний стендап — Underground Standup Club, з 1 по 7 червня, з 9 по 11 червня, з 14 по 18 червня, 24, 28 та 29 червня. Ціна: від 250 до 400 грн.

— Underground Standup Club, з 1 по 7 червня, з 9 по 11 червня, з 14 по 18 червня, 24, 28 та 29 червня. Ціна: від 250 до 400 грн. Стендап в Comedy Room — DoskaBar, 1 червня та 4 червня о 19:00. Ціна: 150 грн.

— DoskaBar, 1 червня та 4 червня о 19:00. Ціна: 150 грн. Stand Up 8×8 — Бочка Pub, 2 червня о 19:00. Ціна: 150 грн.

— Бочка Pub, 2 червня о 19:00. Ціна: 150 грн. Стендап та вино — Дворик Жовтневого Палацу, 2 червня о 19:30. Ціна: від 2350 до 690 грн.

Виставки у галереях та музеях Києва цього червня

Відвідати можна кілька галерей та музеїв, які розкажуть як про старовинну історію нашого народу, так і покажуть сучасність України через артефакти та фотографії.

PinchukArtCentre;

Галерея сучасного мистецтва ЦЕХ;

Vakulenko Art Consulting;

M17 Contemporary Art Center;

Ya Gallery;

Галерея мистецтв Лавра;

Галерея протестного мистецтва;

Voloshyn Gallery;

Музей сучасного мистецтва України;

Музей Становлення української нації;

Музей видатних діячів української культури;

Klitschko Expo;

Аптека-музей на Подолі;

Кладовище танків.

Інші цікаві події у червні в Києві

Фотодень: Baby Shower — Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн.

— Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн. Фотодень: Street Style — Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн.

— Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн. Фотодень: Family Weekend — Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн.

— Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн. Фотодень: Woman Morning — Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн.

— Воздвиженка, Площа Мистецтв, 3 – 4 червня, 10 – 11 червня, 17 – 18 червня, 24 – 25 червня о 10:00. Ціна: 1450 грн. Brave Wine. Фестиваль найкращих українських вин — вул. Князів Острозьких, 8, 3 червня 2023, 12:00 — 4 червня 2023, 21:00. Ціна: від 200 до 350 грн.

Фестиваль найкращих українських вин — вул. Князів Острозьких, 8, 3 червня 2023, 12:00 — 4 червня 2023, 21:00. Ціна: від 200 до 350 грн. Charity Fashion Show — Почайна івент хол, 8 червня о 19:00. Ціна: від 150 до 800 грн.

— Почайна івент хол, 8 червня о 19:00. Ціна: від 150 до 800 грн. Гелікоптер Сікорського. Воркшоп із мозаїки — Музей української діаспори, 10 червня, о 11:00. Ціна: 750 грн — за попередньою реєстрацією.

Друге місто, обожнюване туристами та українцями з ближніх міст — Львів. Куди піти, на що подивитися та де скуштувати найсмачніші страви у Львові — читай у нашому матеріалі.

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