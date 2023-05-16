Чего требует новый украинский зритель, или Очерк из театра: о спектакле Эмигранты и работе актеров

Украинский театр смог переродиться и дать зрителю новые впечатления и глубокие смыслы после 2014 года, когда Россия начала свою захватническую войну против Украины. С течением времени проблема отсутствия отечественных спектаклей становилась то меньше, то больше, обостряясь и разбиваясь о потребности украинцев.

В канун 24 февраля национальное сознание насторожилось, а уже после начала новой фазы российско-украинской войны большинство театралов и актеров полностью отказались от российской драмы на украинских сценах. Но все шире мы обращаем внимание на иностранные и отечественные сюжеты.

Что из этого вышло, редактор Вікна-новини расспросила актера театра и кино Михаила Кришталя перед спектаклем Эмигранты, в котором он сыграл одного из героев произведения. О роли украинского актера во время войны, актуальности Эмигрантов и отзыве на сам спектакль — в материале.

“Все, что мы делаем здесь, теперь имеет другую ценность…”

Мы встречаемся за дверью фойе Театра на Подоле. Украинский актер театра, кино и дубляжа, композитор и шоумен, заслуженный артист Украины Михаил Кришталь в пятничном спектакле Эмигранты играет одну из ролей сюжета: трудового мигранта, покинувшего родную страну и уехавшего в поисках лучшей судьбы.

Пока я не развернула перед читателем сюжет истории, можно подумать, что на сцене разыгрались события, так или иначе связанные с Украиной.

Действительно, проблема с высокооплачиваемой работой в Украине и до полномасштабного вторжения была острой. Настолько, что эмигрантами в 2021 году стали 600 тыс. украинцев. Полномасштабная война сделала беженцами еще около 6 млн граждан.

По мнению Михаила Кришталя, сюжет Эмигрантов станет близким украинским зрителям. Связывать и сравнивать проблематику, освещенную в спектакле, с возникшей в Украине с началом большой войны актер не берется. Он считает, что спектакль расскажет не только о том, что переживали люди во времена социалистического лагеря, но и что могло стать одной из причин современной войны в Украине.

Мы можем воспринимать этот спектакль как то, откуда мы пришли к этой войне. Это одна из причин современной истории и одна из историй, в которую мы можем попасть после окончания войны, — отмечает Михаил Кришталь.

— Уже есть определенные признаки сталинского времени в некоторых сферах жизни нашей страны. Англичане после войны почувствовали авторитаризм и переизбрали лидера. А как насчет нас?

— Как полномасштабное вторжение повлияло на работу театров?

— Все, что мы делаем здесь сейчас, теперь имеет другую ценность. Оно оплачивается слишком высокой ценой, конечно это требует большой ответственности.

Ошибаться — нельзя. Сейчас нужно быть собранным, как никогда раньше.

Каждый наш спектакль обходится очень дорого. Это жизни наших людей, — подчеркивает актер.

Свою жизнь до начала российской агрессии Михаил Кришталь называет “прошлой”. Поэтому в своей прошлой жизни он приложил много усилий для того, чтобы театры с украинскими спектаклями были посещаемыми.

— Для Донецка это было тяжело, но со временем и из этой ситуации мы нашли выход. Усилия не были напрасными, поэтому спектакли на украинском шли все, кроме тех, которые касались российской драмы. А вот сейчас я нахожусь в похожем положении, — делится актер театра и кино.

До 24 февраля примерно половина репертуара оставалась русскоязычной. Теперь подавляющее большинство коллектива не хочет иметь отношения ко всему российскому.

А еще отмечает, что для современной России должен быть подготовлен примерно такой же путь, который после Второй мировой войны прошла Германия.

— Зрители тоже все понимают, не стали меньше любить актеров и театр. Уже традиционно в конце каждого спектакля со сцены звучит “Слава Украине!”, а зал отвечает: “Героям Слава!” Актеры также в конце благодарят и защитников Украины, и зрителей, которые находят время и финансы на посещение театров.

— Была ли для вас очевидна полномасштабная война?

— Я не формулировал это так в своей голове. Но что-то чувствовал: понимал, что не просто так выехали все послы и посольства, повсюду говорят о тревожных чемоданах. Но в то, что московиты затеют полномасштабное вторжение, я не верил, — говорит Михаил Кришталь.

“Я должен оправдать это доверие”

Сейчас актер театра и кино Михаил Кришталь говорит: для него большим признанием есть то, что во время великой войны украинцы продолжают жить культурную составляющую жизни и посещают театры.

— Сейчас актеры театра должны постоянно напоминать, что в стране идет война. Но в то же время мы творим, чтобы зритель мог расслабиться.

Театр — это признак мирной жизни.

Михаил Кришталь также подчеркнул, что именно сейчас пришло время для драматургов, ведь у них есть возможность найти путь к зрителям.

О чем спектакль Эмигранты: Михаил Кришталь

— Как я уже отмечал, Эмигранты — это история о том, что мы пережили. О наших родителях, о том, как они росли и дошли до такой жизни, как говорится.

Это спектакль о былых временах, что подчеркивает и музыка, и стиль, и слова. Он — ретро, но это то, откуда пошли и наши дни.

Сюжет невероятно точно описывает ситуации, которые так или иначе возникали и теперь возникают в украинском обществе. Актер Михаил Кришталь, сыгравший поляка-заробитчанина в чужой стране (Германии, как становится известно во время спектакля), тоже это замечает.

— По сюжету я и другой герой — поляки, которые по стечению обстоятельств оказались в одной комнате под лестницей, вдали от собственного дома. Мы говорим на одном языке, верим в одно и то же, но не можем не конфликтовать. Оказавшись в замкнутом пространстве, мы становимся врагами. И это история и о нашей стране.

Лично для меня это вопрос: как так случилось, что один народ вечно в поисках врагов внутри. И это перекликается с нашим сложным настоящим, с настоящим потомков травмированных поколений.

“Для чего было это начало?”: какие важные вопросы поднимает спектакль Эмигранты?

Зрители садятся на места: soldout в зале. Большинство пришли сюда за эмоциями от сюжета польского абсурдиста Славомира Мрожека, адаптированного к украинской сцене режиссером-постановщиком Владимиром Кудлинским.

Двое разных по взглядам и социальному статусу мужчин в ночь Нового года оказываются в помещении под лестницей одного из домов в Германии.

Первый — мигрант, не отказывающийся от любой, даже самой тяжелой работы. Он прокладывает канализационные трубы в городе, где временно живет, максимально экономит и даже питается собачьими консервами, чтобы не тратить деньги на себя.

Он не любит немцев, отказывается учить немецкий язык даже для того, чтобы работать на другой работе, склонен придумывать разнообразные истории, в которых предстает в необычном для себя амплуа, и мечтает о собственном двухэтажном доме в родной Польше.

Чего требует новый украинский зритель, или Очерк из театра: о спектакле Эмигранты и работе актеров / 3 Фотографии

Второй — политический эмигрант, у которого есть средства, но нет возможности вернуться домой. Он нигде не работает, грезит написанием собственной книги о Родине, но не может ухватить даже часть от музы, что могло бы помочь в деле письма.

Оба мужчины имеют прошлое и настоящее, но не знают, чего ждать от будущего.

За алкоголем начинают говорить о собственных секретах и грехах. Например, один из них мечтает вернуться к жене и детям домой, хотя и любит пофантазировать о чужих женщинах. Другой — “имеет проблемы с артикуляцией”, поэтому не может вернуться домой и не получает ни от кого письма.

Герои затрагивают острые темы, ссорятся и мирятся, но не могут покинуть эту бедную комнату, равно как и своего нового друга.

Апогеем становится полное уничтожение героями всего того, ради чего они и отправились в чужую страну. Сбросив цепи, мужчины наконец-то могут почувствовать собственные потребности и желания.

“Для чего я зарабатываю деньги? В рай с этим не впустят, а в аду будет тесновато”, — спрашивает один из героев. “Передашь своим детям”, — уверяет другой. “А дети кому?” — “Своим детям”. “А для чего тогда было это начало?” — спрашивает первый.

Этот диалог включает в себя то простое, к чему так редко доходят люди в трудных ситуациях. Ведь проблема заработков — неумение останавливаться.

Герои постоянно спорят на этот счет, ведь писатель убеждает своего соседа — когда заработает на дом и почувствует вкус денег, не сможет остановиться и отдохнуть, а будет и дальше работать как вол.

Гонение души откровенно показывает и другую проблему — одиночества, депрессии и утраты собственной идентичности вдали от родной страны. Это порождает безумие в сознании другого героя.

По мнению автора статьи, спектакль Эмигранты — это разделенный образ физического и ментального здоровья одного человека.

Ярко представлены и следующие конфликты:

раздвоение желаний;

влияние культуры социализма на общество;

методы воздействия на человека;

смысл жизни;

жизнь и смерть;

богатство и бедность во всех смыслах;

межличностные конфликты;

политические взгляды.

Конец истории оставит зрителю открытую дверь, где каждый найдет то, что искал.

Посетить Театр на Подоле и увидеть спектакль Эмигранты можно 21 и 24 мая, а также 2 и 21 июня 2023 года.

Выбирая места, следует помнить, что ряд и место в зале Игоря Славинского не соответствует номеру, указанному на билете — в зале действует свободная посадка, поэтому желаемое место лучше занимать заранее.

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