Чего требует новый украинский зритель, или Очерк из театра: о спектакле Эмигранты и работе актеров

Украинский театр смог переродиться и дать зрителю новые впечатления и глубокие смыслы после 2014 года, когда Россия начала свою захватническую войну против Украины. С течением времени проблема отсутствия отечественных спектаклей становилась то меньше, то больше, обостряясь и разбиваясь о потребности украинцев.
В канун 24 февраля национальное сознание насторожилось, а уже после начала новой фазы российско-украинской войны большинство театралов и актеров полностью отказались от российской драмы на украинских сценах. Но все шире мы обращаем внимание на иностранные и отечественные сюжеты.
Что из этого вышло, редактор Вікна-новини расспросила актера театра и кино Михаила Кришталя перед спектаклем Эмигранты, в котором он сыграл одного из героев произведения. О роли украинского актера во время войны, актуальности Эмигрантов и отзыве на сам спектакль — в материале.
Мы встречаемся за дверью фойе Театра на Подоле. Украинский актер театра, кино и дубляжа, композитор и шоумен, заслуженный артист Украины Михаил Кришталь в пятничном спектакле Эмигранты играет одну из ролей сюжета: трудового мигранта, покинувшего родную страну и уехавшего в поисках лучшей судьбы.
Пока я не развернула перед читателем сюжет истории, можно подумать, что на сцене разыгрались события, так или иначе связанные с Украиной.
Пока я не развернула перед читателем сюжет истории, можно подумать, что на сцене разыгрались события, так или иначе связанные с Украиной.
Действительно, проблема с высокооплачиваемой работой в Украине и до полномасштабного вторжения была острой. Настолько, что эмигрантами в 2021 году стали 600 тыс. украинцев. Полномасштабная война сделала беженцами еще около 6 млн граждан.
По мнению Михаила Кришталя, сюжет Эмигрантов станет близким украинским зрителям. Связывать и сравнивать проблематику, освещенную в спектакле, с возникшей в Украине с началом большой войны актер не берется. Он считает, что спектакль расскажет не только о том, что переживали люди во времена социалистического лагеря, но и что могло стать одной из причин современной войны в Украине.
Мы можем воспринимать этот спектакль как то, откуда мы пришли к этой войне. Это одна из причин современной истории и одна из историй, в которую мы можем попасть после окончания войны, — отмечает Михаил Кришталь.
Мы можем воспринимать этот спектакль как то, откуда мы пришли к этой войне. Это одна из причин современной истории и одна из историй, в которую мы можем попасть после окончания войны, — отмечает Михаил Кришталь.
— Уже есть определенные признаки сталинского времени в некоторых сферах жизни нашей страны. Англичане после войны почувствовали авторитаризм и переизбрали лидера. А как насчет нас?
— Все, что мы делаем здесь сейчас, теперь имеет другую ценность. Оно оплачивается слишком высокой ценой, конечно это требует большой ответственности.
Ошибаться — нельзя. Сейчас нужно быть собранным, как никогда раньше.
Ошибаться — нельзя. Сейчас нужно быть собранным, как никогда раньше.
Каждый наш спектакль обходится очень дорого. Это жизни наших людей, — подчеркивает актер.
Свою жизнь до начала российской агрессии Михаил Кришталь называет “прошлой”. Поэтому в своей прошлой жизни он приложил много усилий для того, чтобы театры с украинскими спектаклями были посещаемыми.
— Для Донецка это было тяжело, но со временем и из этой ситуации мы нашли выход. Усилия не были напрасными, поэтому спектакли на украинском шли все, кроме тех, которые касались российской драмы. А вот сейчас я нахожусь в похожем положении, — делится актер театра и кино.
До 24 февраля примерно половина репертуара оставалась русскоязычной. Теперь подавляющее большинство коллектива не хочет иметь отношения ко всему российскому.
До 24 февраля примерно половина репертуара оставалась русскоязычной. Теперь подавляющее большинство коллектива не хочет иметь отношения ко всему российскому.
А еще отмечает, что для современной России должен быть подготовлен примерно такой же путь, который после Второй мировой войны прошла Германия.
— Зрители тоже все понимают, не стали меньше любить актеров и театр. Уже традиционно в конце каждого спектакля со сцены звучит “Слава Украине!”, а зал отвечает: “Героям Слава!” Актеры также в конце благодарят и защитников Украины, и зрителей, которые находят время и финансы на посещение театров.
— Я не формулировал это так в своей голове. Но что-то чувствовал: понимал, что не просто так выехали все послы и посольства, повсюду говорят о тревожных чемоданах. Но в то, что московиты затеют полномасштабное вторжение, я не верил, — говорит Михаил Кришталь.
Фото: Виктория Мельник
Сейчас актер театра и кино Михаил Кришталь говорит: для него большим признанием есть то, что во время великой войны украинцы продолжают жить культурную составляющую жизни и посещают театры.
— Сейчас актеры театра должны постоянно напоминать, что в стране идет война. Но в то же время мы творим, чтобы зритель мог расслабиться.
Театр — это признак мирной жизни.
Театр — это признак мирной жизни.
Михаил Кришталь также подчеркнул, что именно сейчас пришло время для драматургов, ведь у них есть возможность найти путь к зрителям.
— Как я уже отмечал, Эмигранты — это история о том, что мы пережили. О наших родителях, о том, как они росли и дошли до такой жизни, как говорится.
Это спектакль о былых временах, что подчеркивает и музыка, и стиль, и слова. Он — ретро, но это то, откуда пошли и наши дни.
Это спектакль о былых временах, что подчеркивает и музыка, и стиль, и слова. Он — ретро, но это то, откуда пошли и наши дни.
Сюжет невероятно точно описывает ситуации, которые так или иначе возникали и теперь возникают в украинском обществе. Актер Михаил Кришталь, сыгравший поляка-заробитчанина в чужой стране (Германии, как становится известно во время спектакля), тоже это замечает.
— По сюжету я и другой герой — поляки, которые по стечению обстоятельств оказались в одной комнате под лестницей, вдали от собственного дома. Мы говорим на одном языке, верим в одно и то же, но не можем не конфликтовать. Оказавшись в замкнутом пространстве, мы становимся врагами. И это история и о нашей стране.
Лично для меня это вопрос: как так случилось, что один народ вечно в поисках врагов внутри. И это перекликается с нашим сложным настоящим, с настоящим потомков травмированных поколений.
Зрители садятся на места: soldout в зале. Большинство пришли сюда за эмоциями от сюжета польского абсурдиста Славомира Мрожека, адаптированного к украинской сцене режиссером-постановщиком Владимиром Кудлинским.
Двое разных по взглядам и социальному статусу мужчин в ночь Нового года оказываются в помещении под лестницей одного из домов в Германии.
Первый — мигрант, не отказывающийся от любой, даже самой тяжелой работы. Он прокладывает канализационные трубы в городе, где временно живет, максимально экономит и даже питается собачьими консервами, чтобы не тратить деньги на себя.
Он не любит немцев, отказывается учить немецкий язык даже для того, чтобы работать на другой работе, склонен придумывать разнообразные истории, в которых предстает в необычном для себя амплуа, и мечтает о собственном двухэтажном доме в родной Польше.
Второй — политический эмигрант, у которого есть средства, но нет возможности вернуться домой. Он нигде не работает, грезит написанием собственной книги о Родине, но не может ухватить даже часть от музы, что могло бы помочь в деле письма.
Оба мужчины имеют прошлое и настоящее, но не знают, чего ждать от будущего.
За алкоголем начинают говорить о собственных секретах и грехах. Например, один из них мечтает вернуться к жене и детям домой, хотя и любит пофантазировать о чужих женщинах. Другой — “имеет проблемы с артикуляцией”, поэтому не может вернуться домой и не получает ни от кого письма.
Герои затрагивают острые темы, ссорятся и мирятся, но не могут покинуть эту бедную комнату, равно как и своего нового друга.
Апогеем становится полное уничтожение героями всего того, ради чего они и отправились в чужую страну. Сбросив цепи, мужчины наконец-то могут почувствовать собственные потребности и желания.
Апогеем становится полное уничтожение героями всего того, ради чего они и отправились в чужую страну. Сбросив цепи, мужчины наконец-то могут почувствовать собственные потребности и желания.
“Для чего я зарабатываю деньги? В рай с этим не впустят, а в аду будет тесновато”, — спрашивает один из героев. “Передашь своим детям”, — уверяет другой. “А дети кому?” — “Своим детям”. “А для чего тогда было это начало?” — спрашивает первый.
Этот диалог включает в себя то простое, к чему так редко доходят люди в трудных ситуациях. Ведь проблема заработков — неумение останавливаться.
Герои постоянно спорят на этот счет, ведь писатель убеждает своего соседа — когда заработает на дом и почувствует вкус денег, не сможет остановиться и отдохнуть, а будет и дальше работать как вол.
Гонение души откровенно показывает и другую проблему — одиночества, депрессии и утраты собственной идентичности вдали от родной страны. Это порождает безумие в сознании другого героя.
По мнению автора статьи, спектакль Эмигранты — это разделенный образ физического и ментального здоровья одного человека.
По мнению автора статьи, спектакль Эмигранты — это разделенный образ физического и ментального здоровья одного человека.
Ярко представлены и следующие конфликты:
Конец истории оставит зрителю открытую дверь, где каждый найдет то, что искал.
Посетить Театр на Подоле и увидеть спектакль Эмигранты можно 21 и 24 мая, а также 2 и 21 июня 2023 года.
Выбирая места, следует помнить, что ряд и место в зале Игоря Славинского не соответствует номеру, указанному на билете — в зале действует свободная посадка, поэтому желаемое место лучше занимать заранее.
Выбирая места, следует помнить, что ряд и место в зале Игоря Славинского не соответствует номеру, указанному на билете — в зале действует свободная посадка, поэтому желаемое место лучше занимать заранее.
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