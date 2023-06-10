Фигуры для современных героев! История скульптора, который создает шедевры в метро

Сегодняшняя наша история — о скульпторе, который с началом полномасштабного вторжения начал целую серию фигур для современных героев.
В их числе и президент, и главнокомандующий. Готовит даже презент для руководителя разведки Кирилла Буданова. Это композиция, где сова как символ ГУР уничтожает летучую мышь, несущую в лапах российские ракеты.
Сергей Болдов работает повсюду: в мастерской, на ходу, в метро. Идеи у него не иссякают.
Еще среди работ художника — осовремененный Тарас Григорьевич, который целится в Москву. Ее мужчина планирует предложить городу.
Я вижу его под Аркой Дружбы народов, потому что нет у нас больше никакой дружбы.
Я вижу его под Аркой Дружбы народов, потому что нет у нас больше никакой дружбы.
Почти готова к отливке и скульптура главнокомандующего ВСУ. Валерий Залужный улыбается на ней не просто так, ведь в руках он держит игрушечный HIMARS, защищающий сейчас украинцев. А пиксель на форме военного — это карта Украины.
Эту скульптуру Сергей готовит к 8 июля. Тогда у Главнокомандующего ВСУ День рождения. Поэтому скульптор хочет выгодно продать ее, а деньги отдать на армию. Или хотел бы, чтобы наш президент подарил эту работу Валерию Федоровичу.
Это будет для меня большая честь.
Это будет для меня большая честь.
Среди работ Сергея есть и фигура не звездная, но точно героическая. Это памятник бойцу с позывным Ярый Ярославу Мохонько, который в прошлом году погиб под Бахмутом.
Боец дважды шел защищать Украину: в 2014 и 2022 годах. Чтобы сделать эту скульптуру удачной, Сергей посмотрел немало фотографий и хорошо понял защитника.
Я понял, что это очень хороший человек. Это заметно по глазам.
Я понял, что это очень хороший человек. Это заметно по глазам.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Болдов (@boldov.sergey_sculptor)
Допис, поширений Сергей Болдов (@boldov.sergey_sculptor)
Также Сергей — фанат футбола, поэтому в его вневоенном арсенале немало скульптур посвящено этому виду спорта и звезде Криштиану Роналду. Художник мечтает, чтобы три его работы выставили в музее футболиста на Мадейре.
Там уже согласились принять скульптуры, так что остается только доставить их.
Также продолжают увлекать зрителей и другие виды искусства. Читай, как в Киеве прошла выставка Ты как.
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