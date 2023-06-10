Рассказы

Фигуры для современных героев! История скульптора, который создает шедевры в метро

Оксана Михайлова 10 июня 2023, 10:00
Сергій Болдов
Фото: Instagram

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