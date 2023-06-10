Фигуры для современных героев! История скульптора, который создает шедевры в метро

Сегодняшняя наша история — о скульпторе, который с началом полномасштабного вторжения начал целую серию фигур для современных героев.

В их числе и президент, и главнокомандующий. Готовит даже презент для руководителя разведки Кирилла Буданова. Это композиция, где сова как символ ГУР уничтожает летучую мышь, несущую в лапах российские ракеты.

Сергей Болдов работает повсюду: в мастерской, на ходу, в метро. Идеи у него не иссякают.

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Еще среди работ художника — осовремененный Тарас Григорьевич, который целится в Москву. Ее мужчина планирует предложить городу.

Я вижу его под Аркой Дружбы народов, потому что нет у нас больше никакой дружбы.

Почти готова к отливке и скульптура главнокомандующего ВСУ. Валерий Залужный улыбается на ней не просто так, ведь в руках он держит игрушечный HIMARS, защищающий сейчас украинцев. А пиксель на форме военного — это карта Украины.

Эту скульптуру Сергей готовит к 8 июля. Тогда у Главнокомандующего ВСУ День рождения. Поэтому скульптор хочет выгодно продать ее, а деньги отдать на армию. Или хотел бы, чтобы наш президент подарил эту работу Валерию Федоровичу.

Это будет для меня большая честь.

Среди работ Сергея есть и фигура не звездная, но точно героическая. Это памятник бойцу с позывным Ярый Ярославу Мохонько, который в прошлом году погиб под Бахмутом.

Боец дважды шел защищать Украину: в 2014 и 2022 годах. Чтобы сделать эту скульптуру удачной, Сергей посмотрел немало фотографий и хорошо понял защитника.

Я понял, что это очень хороший человек. Это заметно по глазам.

Также Сергей — фанат футбола, поэтому в его вневоенном арсенале немало скульптур посвящено этому виду спорта и звезде Криштиану Роналду. Художник мечтает, чтобы три его работы выставили в музее футболиста на Мадейре.

Там уже согласились принять скульптуры, так что остается только доставить их.

Также продолжают увлекать зрителей и другие виды искусства. Читай, как в Киеве прошла выставка Ты как.

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