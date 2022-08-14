Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії

На фестивалі Живих скульптур, що відбувся у Бельгії, актори з Івано-Франківська зібрали на потреби ЗСУ понад 1500 євро. У заході брали участь сотні акторів з усього світу.

І лише українцям організатори дозволили не лише показ вистави, а ще й збір грошей. Усі кошти вже передали волонтерам на закупівлю автівки для бійців.

Наші митці просто неба продемонстрували європейцям образ українського воїна, який змінювався крізь віки від козацтва до сьогодення, і намагалися донести, якою ціною Україна нині виборює свободу для всієї Європи.

До фестивалю трупа театру живих скульптур готувалась вісім місяців. Актори спершу хотіли показати зовсім інші образи, але війна внесла свої корективи.

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Європейці своєю чергою оцінили мінівиставу про історію боротьби України за свою ідентичність та незалежність.

Вулиця потребує легкого діалогу. Ніхто не хоче на вулиці спілкуватись про серйозні речі. Тому дуже важливо знайти оцей ключ, щоб і їм було цікаво, і щоб вони могли задуматись, — каже актор і режисер, керівник театру Mime IF Андрій Кирильчук.

Незабаром франківські живі скульптури поїдуть на інший фестиваль до Нідерландів. Туди повезуть образ козака Мамая та планують оживити твори Марії Примаченко.

До речі, нещодавно у Нідерландах пройшла фотовиставка Обличчя війни українських фотографів. Кадри реалій російського вторгнення шокували європейців.

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