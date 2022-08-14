Образ украинского воина от казачества до наших дней — чем удивляли украинцы на фестивале Живых скульптур в Бельгии

На фестивале Живых скульптур, который прошел в Бельгии, актеры из Ивано-Франковска собрали на нужды ВСУ более 1500 евро. В мероприятии приняли участие сотни актеров со всего мира.

И только украинцам организаторы разрешили не только показать спектакль, но и собрать деньги. Все средства уже передали волонтерам на закупку автомобиля для бойцов.

Наши актеры под открытым небом продемонстрировали европейцам образ украинского воина, который менялся сквозь века от казачества до наших дней, и пытались донести, какой ценой Украина сейчас борется за свободу для всей Европы.

К фестивалю труппа театра живых скульптур готовилась восемь месяцев. Актеры сначала хотели показать совсем другие образы, но война внесла свои коррективы.

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Европейцы в свою очередь оценили мини-спектакль об истории борьбы Украины за свою идентичность и независимость.

Улица нуждается в легком диалоге. Никто не хочет на улице общаться о серьезных вещах. Поэтому очень важно найти этот ключ, чтобы и им было интересно, и чтобы они могли задуматься, — говорит руководитель театра Mime IF Андрей Кирильчук.

В скором времени франковские живые скульптуры поедут на другой фестиваль в Нидерланды. Туда повезут образ казака Мамая и планируют оживить произведения Марии Примаченко.

Кстати, недавно в Нидерландах прошла фотовыставка Лица войны украинских фотографов. Кадры реалий российского вторжения шокировали европейцев.

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