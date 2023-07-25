Трезубец для Родины-мать останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского трезубца, которым заменят советский герб СССР на щите монумента Родина-мать. Год назад декоммунизацию поддержало 85% опрошенных в приложении Дія, а это почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Обновить монумент решили ко Дню Независимости, хотя общественность резко отреагировала на стоимость работ, а это — 28 млн грн, несмотря на то, что все средства предоставляют доноры и меценаты, поскольку считают, что сейчас самое время избавиться от символов красного террора. Пока продолжаются дискуссии, уже три недели украинский герб сваривают, шлифуют и обещают, что он будет готов к монтажу в срок.

Сотрудники говорят, что работы уже на финишной прямой. А началось все с изготовления каркаса, а затем из листов тонкой стали на лазерных машинах вырезали детали конструкции.

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Герб будет 7,5 м в высоту и 4,5 м в ширину.

Как работают над созданием герба

Работали над ним в несколько смен и днем, и ночью. Металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родина-мать. Сырье решили использовать европейское и отечественное. Но когда из металлургического комбината Запорожсталь получили первую партию, то поняли, что разница с зарубежным аналогом колоссальная.

— Согласно проекту, сталь должна быть 1,5 мм толщиной. Запорожсталь, согласно документам, предоставили сталь 1,6 мм, но по факту — 1,7 мм, 1,72 мм, 1,73 мм.

Это большие проблемы для технологических возможностей и оборудования для сборки, — говорит генеральный директор предприятия Виктор Гончаренко.

Разная толщина, объясняет директор, влияет на вес всей конструкции, а это важно при подъеме и эксплуатации герба.

К тому же, руководитель предприятия показывает царапины, ржавые вкрапления и вдавления на листах отечественного металла. Все это в разы усложнило и замедлило бы подготовительные работы.

Чтобы не сорвать сроки изготовления, генподрядчик срочно обеспечил предприятие европейской сталью. Она тонкая и гладкая, как стекло, и именно из нее в конце концов сделали гигантский герб для монумента.

Замена советского герба на украинский трезубец будет стоить те же 28 млн грн, которые профинансировали доноры и меценаты. Ни одной копейки из бюджета на проект не потратят.

Через несколько дней, обещают на предприятии, украинский герб уже будет готов для проведения монтажных работ. Тогда и начнут сложный, но важный процесс замены коммунистической символики в центре столицы.

Герб Украины берет свое начало еще во времена Святослава Храброго. Ранее мы рассказывали историю украинского трезубца.

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