Украина

Россияне безжалостно уничтожают музеи Харьковской области… А музей Сковороды все еще ждет консервации

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 29 июля 2023, 17:00

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