Россияне безжалостно уничтожают музеи Харьковской области… А музей Сковороды все еще ждет консервации

ЮНЕСКО документирует ущерб, нанесенный культурным памяткам в Украине в результате полномасштабного вторжения. По данным их отчета, только за год полномасштабной войны — с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года — из-за действий российских войск на территории Украины культурное наследие понесло убытки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов.

Треть всех поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии культурных объектов в Украине расположены в Харьковской области.

Таковы данные отчета Минкульта и международных организаций. Впрочем, эти цифры без учета временно оккупированных территорий и территорий Донбасса, Луганской области, Херсонской области и Запорожья, где продолжаются активные боевые действия.

Дом 18 века, где два последних года жизни прожил Григорий Сковорода, выгорел и теперь без крыши. До границы с РФ от села Сковородиновка, где расположен музей, около 20 километров.

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Еще осенью прошлого года в Минкульте сообщили, что Святослав Вакарчук передал на проект сохранения культурного наследия музея 350 тысяч гривен, через два месяца присоединились и музыканты группы Kalush Orchestra — передали 300 тысяч.

Впрочем, денег в музее так и не увидели. Финансирования для консервации уникального культурного объекта нет.

В музее Сковороды надеются: новый глава Минкульта вспомнит о них, ведь скоро осень, дожди, разбитое здание как можно скорее нужно консервировать.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях страшной атаки по Одессе и разрушенном Преображенском соборе.

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