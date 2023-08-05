Разрушили центр переливания крови, есть погибшие! Россия атаковала Харьковскую область авиабомбой

Россия сбросила авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянском районе в Харьковской области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас спасатели активно работают на месте происшествия, чтобы ликвидировать пожар и предоставить необходимую помощь.

Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, уничтожающие то, что просто дает возможность жить. Победить террористов – дело чести для всех, кто ценит жизнь, — написал глава государства.

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности враждебной тактической авиации и запуске ударных БпЛА.

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