Применили 70 средств воздушной атаки! Что известно о ночном обстреле Украины 6 августа

В ночь на 6 августа Российская Федерация в очередной раз атаковала мирные города Украины. Ночью у украинцев был сон благодаря Воздушным Силам — нашей ПВО!

Сколько целей РФ выпустила по Украине в ночь на 6 августа и сколько из них удалось сбить, рассказали в Telegram Воздушные Силы ВСУ.

Обстрел Украины ночью с 5 на 6 августа: что известно

С вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131, — пишут в Воздушных Силах.

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В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования Калибр и три аэробалистические ракеты Х-47 Кинжал.

12 из 14 Калибров были уничтожены противовоздушной обороной. По Кинжалам ПС ВСУ информацию не обнародуют.

Ночью на 6 августа россияне атаковали мирные города Украины ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами Калибр — с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Уже известно, что силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА Shahed-136/131, пять из шести ракет Калибр во время второй волны атаки и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5 до утра 6 августа 2023 противник применил 70 средств воздушного нападения.

Противовоздушная оборона уничтожила:

17 крылатых ракет Калибр;

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Сегодня Воздушные Силы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Кто уже поздравил защитников украинского неба — читай в материале.

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