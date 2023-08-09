У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська

Вночі 9 серпня в лікарню Дніпра привезли критично важких пацієнтів, які постраждали під час російського теракту в Покровську. За їхнє життя борються лікарі. Травми складні.

Напередодні на місці влучання російських ракет завершилась рятувальна операція: дев’ять загиблих, 82 поранених.

Серед них не лише цивільні, але й багато поліцейських та рятувальників. Окупанти цинічно вдарили по центру міста вдруге, коли екстрені служби рятували людей.

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Постраждалих лікують у місцевих медзакладах. Та найважчих відправляли до сусідньої області. Привезли одразу п’ятеро поранених у лікарню у Дніпрі: двох рятувальників, поліцейського та двох цивільних.

Медики кажуть, що пацієнти були у критичному стані. Декого одразу клали на операційний стіл, а комусь довелось робити переливання крові.

У жінки, якій 70 років, не було шансів. Хвилин 25 вона на апараті штучної вентиляції легень лежала, а вже сьогодні їй знизили дози препаратів і вона може сама дихати. Про це розповів лікар Сергій.

Вночі після цього привезли ще двох поранених, зараз за їхні життя борються лікарі. Медики сподіваються, що найстрашніше вже позаду.

Також раніше ми розповідали, як бойовий медик врятував військового, який благав його добити.

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