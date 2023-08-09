Люди

У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 09 Серпня 2023, 20:30

Більше відео
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тих, хто втратив усе через війну: у Львові адаптували будинок під людей з інвалідністю
0:03:15
Котики ЗСУ
Незламні духом та ніжні усередині. Наші котики ЗСУ тішать українців смішними відео у соцмережі
Дивитись більше

Останні відео
0:03:53
Покровськ

У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:10
Леонід Кучма
Битва за незалежність: ювілей у другого президента України — Леоніда Кучми
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
Карта бойових дій в Україні
Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня
0:02:19
Білий Янгол
Досі не втрачають надії когось евакуювати. Як працює група поліції Білий Янгол
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині
Карта бойових дій в Україні
Безуспішність наступів окупантів — результат наполегливої роботи ЗСУ: карта бойових дій в Україні 8 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн
Окупанти приховують втрати, влаштовуючи таємні поховання: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тих, хто втратив усе через війну: у Львові адаптували будинок під людей з інвалідністю
Більше відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читати далі
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь