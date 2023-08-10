Війна в Україні

Б’ють прицільно по людях! Армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 13:00
Вибухи у Білозерці
Фото: Facebook

Більше новин
обов'язкова евакуація
Не нехтуй своєю безпекою! На деокупованих територіях Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію
отит
Просто болить вухо чи це отит? Впізнай хворобу здалека: симптоми, причини та лікування
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

обов'язкова евакуація
Не нехтуй своєю безпекою! На деокупованих територіях Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Що має бути в укритті школи: детальний перелік забезпечення
Норми, що бережуть життя дітей. Як мають бути облаштовані шкільні укриття

Відео
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики

Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
0:03:53
Покровськ
У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:10
Леонід Кучма
Битва за незалежність: ювілей у другого президента України — Леоніда Кучми
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
Карта бойових дій в Україні
Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня
0:02:19
Білий Янгол
Досі не втрачають надії когось евакуювати. Як працює група поліції Білий Янгол
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині
Більше відео
Б’ють прицільно по людях! Армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області
Читати далі
“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Що має бути в укритті школи: детальний перелік забезпечення
Читати далі
Норми, що бережуть життя дітей. Як мають бути облаштовані шкільні укриття

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь