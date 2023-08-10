Б’ють прицільно по людях! Армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області

Російські окупанти винищують наш народ: палять його, топлять, розстрілюють, депортують. Все це — геноцид цілого народу. За поразки чи невдачі на полі бою окупанти мстять цивільним мешканцям.

Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку Херсонської області. Що відомо — розповідаємо далі.

Вибухи у Білозерці: що відомо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram повідомив, що росіяни цинічно обстріляли людей під час видачі гуманітарної допомоги у Білозерці.

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— Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано, — пише Прокудін.

Також цієї ночі росіяни влучили у нафтобазу в Рівненській області. Про наслідки читай у нашому матеріалі.

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