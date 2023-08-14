В ночь на 14 августа 2023 года враг направил свои ракеты по Запорожскому району. В результате вражеского обстрела погибли люди, также есть разрушенные дома. Мы расскажем о последствиях взрывов в Степном Запорожской области.

Взрывы в Степном 14 августа 2023: что известно

По информации МВД, около 02:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района.

В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетели окна.

Сейчас также смотрят

Спасли трех людей, к сожалению, два человека погибли.

— В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Спасатели проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.

В Запорожской ОВА рассказали, что оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам:

семь вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Чаривне, Новодаровку и Малые Щербаки;

пять ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке;

три ракетных удара — по Степному;

авиационный удар — по Пятихаткам.

Два дома полностью уничтожены, есть погибшие! Ужасный обстрел Запорожского района 14 августа / 3 Фотографии

За прошедшие сутки военные РФ совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.

Добавили, что поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Российские военные ежедневно наносят удары по Украине и забирают жизни людей. Ранее мы рассказывали об обстреле Широкой Балки в Херсонской области, где погибла целая семья с младенцем.

Фото: ГСЧС в Запорожской области, Запорожская ОВА

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.