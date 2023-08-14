Два дома полностью уничтожены, есть погибшие! Ужасный обстрел Запорожского района 14 августа

В ночь на 14 августа 2023 года враг направил свои ракеты по Запорожскому району. В результате вражеского обстрела погибли люди, также есть разрушенные дома. Мы расскажем о последствиях взрывов в Степном Запорожской области.
По информации МВД, около 02:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района.
В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетели окна.
Спасли трех людей, к сожалению, два человека погибли.
Спасли трех людей, к сожалению, два человека погибли.
— В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Спасатели проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.
В Запорожской ОВА рассказали, что оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам:
За прошедшие сутки военные РФ совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.
Добавили, что поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российские военные ежедневно наносят удары по Украине и забирают жизни людей. Ранее мы рассказывали об обстреле Широкой Балки в Херсонской области, где погибла целая семья с младенцем.
Фото: ГСЧС в Запорожской области, Запорожская ОВА
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