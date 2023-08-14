Война в Украине

Два дома полностью уничтожены, есть погибшие! Ужасный обстрел Запорожского района 14 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 августа 2023, 10:08
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