Сегодня ночью, 14 августа 2023 года, враг атаковал Одессу ракетами и беспилотниками. В результате падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна, сообщили в Одесской ОВА.

Атака на Одессу 14 августа 2023 года: что известно

Враг трижды атаковал ночью Одессу, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и восемь ракет морского базирования типа Калибр.

Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.

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В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывной волной в нескольких зданиях побиты окна и балконы, а также припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Вспыхнули общежитие и супермаркет! Последствия ночной атаки по Одессе 14 августа / 6 Фотографий

Фото: Суспільне Одеса, Игорь Клименко

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, предварительно известно о трех пострадавших. Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Работа ПВО в ночь на 14 августа 2023

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг совершил несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами Калибр.

БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), Калибры — с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

Всего противник применил:

15 ударных БпЛА Shahed-136/131;

8 крылатых ракет Калибр.

Кроме этого, около 05:00 14 августа 2023 на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется).

Уже всему миру известно, что российские военные — террористы, и они каждый день это доказывают. Ранее мы рассказывали об обстреле Широкой Балки в Херсонской области, где погибла целая семья с младенцем.

Главное фото: Андрей Ермак

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