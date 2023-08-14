Сьогодні вночі, 14 серпня 2023, ворог атакував Одесу ракетами й безпілотниками. Унаслідок падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будівлях вибуховою хвилею вибито вікна, повідомили в Одеській ОВА.

Атака на Одесу 14 серпня 2023: що відомо

Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу Калібр.

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

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Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об’єктах спалахнули пожежі. Пожежники працюють над їх ліквідацією.

Спалахнув гуртожиток та супермаркет! Наслідки нічної атаки на Одесу 14 серпня / 6 Фотографій

Фото: Суспільне Одеса, Ігор Клименко

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, попередньо відомо про трьох постраждалих. Людям надається вся необхідна медична допомога.

Робота ППО у ніч на 14 серпня 2023

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами Калібр.

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), Калібри — з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Всього противник застосував:

15 ударних БпЛА Shahed-136/131;

8 крилатих ракет Калібр.

Крім цього, близько 05:00 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється).

Уже всьому світу відомо, що російські військові — терористи, і вони щодня це доводять. Раніше ми розповідали про обстріл Широкої Балки на Херсонщині, де загинула ціла родина з немовлям.

Головне фото: Андрій Єрмак

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