Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська

Росіяни прагнуть вбити всіх українців просто за те, що ми народилися. Та попри всі атаки, всі обстріли, ми й далі встаємо на рівні ноги та йдемо втілювати мрії — свої, країни.

11-річний Микита пережив російську ракетну атаку по Покровську в Донецькій області. Попри важкі поранення він мріє про космос та будівництво ракет — хай лиш встане з ліжка.

Того вечора хлопець разом із батьком збирався вечеряти, а за мить обидва опинилися під завалами.

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Врятували Микиту одним із перших — одразу в тяжкому стані дитину евакуювали до Дніпра.

Секунда — і я уже під завалами лежу. Мене придавило. Я кричав-кричав, і побачив світло, що наближалося до мене, — пригадує хлопець.

Мати Ірина того вечора не була вдома. Коли знайомі повідомили про трагедію, жінка впала на коліна і намагалася додзвонитися до близьких.

На жаль, 15% дітей з важкими травмами, що лікувалися у Дніпрі з 24 лютого 2022 року — з Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Як вижила постраждала, якій не давали шансів на життя, після удару по Покровську, читай у нашому матеріалі.

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