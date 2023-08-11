Наші діти чинять опір! Скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять

Росіяни продовжують вивозити українських дітей углиб російської території та займатися їхнім “перевихованням”. Є інформація, що українських дітей забирають у кадетські корпуси, де виховують з них майбутніх воїнів та чиновників РФ.
Як повернути українських дітей з російського полону та реабілітувати, розповіла Вадиму Карп’яку радниця Уповноваженого президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.
Росіяни вдають, що їм байдуже на ордер на арешт Путіна та поплічників, що винні у депортації дітей. Це є одним з елементів пропаганди, каже Дар’я Герасимчук. Росіяни продовжують викрадати наших дітей під приводом оздоровлення.
Вони шукають нові методи вивезення, нібито для освіти. Вони пропонують або примушують батьків віддати одну дитину з родини на навчання чи оздоровлення.
Вони шукають нові методи вивезення, нібито для освіти. Вони пропонують або примушують батьків віддати одну дитину з родини на навчання чи оздоровлення.
Мова йде про сотні тисяч вивезених таким чином дітей. Приблизно 200-300 тис. дітей депортовані. Більш точні цифри назвати неможливо, доки окуповані території України. Детальна інформація є про трохи більше як 19 тис. дітей.
Тим часом росіяни намагаються інтегрувати дітей у російське суспільство.
Наші діти чинять опір. Після відмови піти в родину, дітей запроторюють у дитбудинок, за певний час знову пропонують, — розповідає Дар’я Герасимчук.
Наші діти чинять опір. Після відмови піти в родину, дітей запроторюють у дитбудинок, за певний час знову пропонують, — розповідає Дар’я Герасимчук.
Їм видають російські документи. Свідчення дітей, яких вдалося повернути, допомагають у пошуку інших викрадених. Росіяни проводять нашим дітям уроки “мілітаризації”, де розповідають про “могутню та велику російську армію”, запрошують до неї долучитися.
На сьогодні вдалося повернути лише 386 дітей з кількох сотень тисяч. Це складний процес, бо не існує єдиного механізму.
Росіяни здійснюють вербування дітей. На окупованих територіях України російські військові проводять кампанії з вербування дітей, де змушують або вимінюють на їжу чи гроші інформацію.
Дітей молодшого віку вони дурять, дізнаються інформацію про рідних, знайомих під приводом допомоги. Діти діляться інформацією, а росіяни її використовують. Інколи дітей використовують росіяни для військових операцій.
Російська пропаганда нав’язує українським дітям, що вони винні у війні, що гинуть їхні близькі та друзі. Дітям ламають психіку.
Повертати дітей та працювати з ними психологічно дуже складно. Немає жодних норм та правил, адже таких ситуацій у світі не було. Діти потребуватимуть довгого душевного лікування.
Раніше ми розповідали, як росіяни знущаються з українських дітей.
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