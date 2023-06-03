Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців

За весь період повномасштабної війни російські окупанти насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тисяч дітей. Росіяни крадуть наших дітей, аби перетворити їх на прихильників путінського режиму.

Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії. Мовляв, Україні не потрібні її діти та й взагалі — у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Та спростувати ці наративи можуть ті, кого вдалося повернути: 371 дитина таки змогла повернутися до своїх рідних та опікунів й розповідають про все, що робили з ними в Росії.

17-річний Владислав Руденко пережив шість місяців цькувань, допитів та “перевиховання”.

Окупанти викрали хлопця у матері, змусили вступити до лав ВМС на тимчасово окупованій Херсонщині. Для того, щоб побачити свого сина, матір Тетяна мусила пройти триденну перевірку на детекторі брехні та знятися в пропагандистському відео.

— Ми повинні були сказати, що в Росії дуже добре, що наші діти буцім-то отримують сертифікати на їхні 100 тис. рублів, — розповідає жінка.

Операцію з повернення Влада додому допомагала проводити організація Save Ukraine. Разом із Владом додому повернули ще 19 дітлахів.

Тепер засновники фонду кажуть, що проводити такі операції стає дедалі важче: Росія проводить геноцид, через тиск окупантів діти погоджуються жити у РФ та бути росіянами.

Разом з тим, ордер на арешт президента Росії та їхньої омбудсменки з прав дитини дав свої плоди: терористична країна переходить з атаки — в оборону.

Як діяти та до кого звертатися, якщо твою дитину депортували до Росії, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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