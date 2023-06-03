Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев

За весь период полномасштабной войны российские оккупанты насильно вывезли на оккупированные территории или в РФ почти 300 тысяч детей. Россияне воруют наших детей, чтобы превратить их в сторонников путинского режима.

Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия. Мол, Украине не нужны её дети и вообще в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

Но опровергнуть эти нарративы могут те, кого удалось вернуть: 371 ребенок таки смогли вернуться к своим родным и опекунам и рассказывают обо всем, что делали с ними в России.

17-летний Владислав Руденко пережил шесть месяцев травли, допросов и “перевоспитания”.

Оккупанты похитили парня у матери, заставили вступить в ряды ВМС на временно оккупированной Херсонской области. Чтобы увидеть своего сына, мать Татьяна должна была пройти трехдневную проверку на детекторе лжи и сняться в пропагандистском видео.

— Мы должны были сказать, что в России очень хорошо, что наши дети вроде бы получают сертификаты на их 100 тыс. рублей, — рассказывает женщина.

Операцию по возвращению Влада домой помогала проводить организация Save Ukraine. Вместе с Владом домой вернули еще 19 детей.

Теперь учредители фонда говорят, что проводить такие операции становится все труднее: Россия проводит геноцид, из-за давления оккупантов дети соглашаются жить в РФ и быть россиянами.

Вместе с тем, ордер на арест президента России и их омбудсмена по правам ребенка, принес свои плоды: террористическая страна переходит из атаки — в оборону.

Что делать и к кому обращаться, если твоего ребенка депортировали в Россию, мы писали в нашем другом материале.

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