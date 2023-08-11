Наши дети сопротивляются! Сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают

Россияне продолжают вывозить украинских детей вглубь российской территории и заниматься их “перевоспитанием”. Есть информация, что украинских детей забирают в кадетские корпуса, где воспитывают из них будущих воинов и чиновников РФ.

Как вернуть украинских детей из российского плена и реабилитировать, рассказала Вадиму Карпьяку советница Уполномоченного президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Как вернуть украинских детей из российского плена

Россияне делают вид, что им все равно на ордер на арест Путина и приспешников, виновных в депортации детей. Это один из элементов пропаганды, говорит Дарья Герасимчук. Россияне продолжают похищать наших детей под предлогом оздоровления.

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Они ищут новые методы вывоза, якобы для образования. Они предлагают или заставляют родителей отдать одного ребенка из семьи на обучение или оздоровление.

Речь идет о сотнях тысяч вывезенных таким образом детей. Приблизительно 200-300 тыс. детей депортированы. Более точные цифры назвать невозможно, пока оккупированы территории Украины. Подробная информация есть о чуть более 19 тыс. детей.

Россияне пытаются интегрировать детей в российское общество.

Наши дети сопротивляются, после отказа пойти в семью, детей отправляют в детдом, через некоторое время снова предлагают, — рассказывает Дарья Герасимчук.

Им выдают российские документы. Рассказы детей, которых удалось вернуть, помогают в поиске других похищенных. Россияне проводят нашим детям уроки “милитаризации”, где рассказывают о “могучей и великой российской армии”, приглашают к ней приобщиться.

На сегодня удалось вернуть лишь 386 детей из нескольких сотен тысяч. Это сложный процесс, потому что нет единого механизма.

Россияне осуществляют вербовку детей. На оккупированных территориях Украины российские военные проводят кампании по вербовке детей, где вынуждают или обменивают на еду или деньги информацию.

Детей младшего возраста они обманывают, узнают информацию о родных, знакомых под предлогом помощи. Дети делятся информацией, а россияне ее используют. Иногда россияне используют детей для военных операций.

Российская пропаганда навязывает украинским детям, что они виновны в войне, что гибнут их близкие и друзья. Детям ломают психику.

Возвращать и работать с ними психологически очень сложно. Нет никаких норм и правил, ведь таких ситуаций в мире не было. Дети будут нуждаться в долгом душевном лечении.

Раньше мы рассказывали, как россияне издеваются над украинскими детьми.

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