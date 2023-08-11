Секунда — и я уже под завалами. Рассказ 11-летнего Никиты о пережитом обстреле Покровска

Россияне стремятся убить всех украинцев просто за то, что мы родились. Но, несмотря на все атаки, все обстрелы, мы и дальше встаем на ровные ноги и идем воплощать мечты — свои, страны.

11-летний Никита пережил российскую ракетную атаку по Покровску в Донецкой области. Несмотря на тяжелые ранения, он мечтает о космосе и строительстве ракет — пусть только встанет с постели.

В тот вечер парень вместе с отцом собирался ужинать, а через мгновение оба оказались под завалами.

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Спасли Никиту одним из первых — сразу в тяжелом состоянии ребенка эвакуировали в Днепр.

Секунда — и я уже под завалами лежу. Меня придавило. Я кричал-кричал, и увидел приближающийся ко мне свет, — вспоминает парень.

Мать Ирина в тот вечер не была дома. Когда знакомые сообщили о трагедии, женщина упала на колени и пыталась дозвониться близким.

К сожалению, 15% детей с тяжелыми травмами, которые лечились в Днепре с 24 февраля 2022 года, — из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Как выжила пострадавшая, которой не давали шансов на жизнь, после удара по Покровску, читай в нашем материале.

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