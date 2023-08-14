Створюють бонове загородження: Гуменюк розповіла, як росіяни почали ховати кораблі у Чорному морі

Російські кораблі один за одним або йдуть на дно, або дістають значні пошкодження. Через це окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі, навіть використовують для цього цивільні судна.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини, як окупанти намагаються ховати свої кораблі.

Як окупанти ховають кораблі у Чорному морі

Після атак на російські судна кораблі окупантів перестали почуватися безпечно у Чорному морі, тому не випливають з вод поблизу Новоросійська.

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— Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилося: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна.

Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак, — пояснила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти зрозуміли, що якщо подібні атаки морськими дронами вже відбулися, то вони ще неодмінно повторяться.

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