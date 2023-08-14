Війна в Україні

Створюють бонове загородження: Гуменюк розповіла, як росіяни почали ховати кораблі у Чорному морі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Серпня 2023, 15:00
Росія ховає кораблі у Чорному морі: що відомо
Фото: Unsplash

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