Черговий Алігатор Ка-52 “приземлився”! Карта бойових дій 14 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Те, що ми бачимо на карті бойових дій, виборюється нашими військовими не один день та навіть тиждень.
537 діб наші захисники та захисниці показують стійкість, мужність та професіоналізм. Вони захищають нас ціною свого здоров’я та життя, та мають неабияке бажання та мотивацію вигнати ворога з нашої землі. Тож ми маємо їм допомагати.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі західної Донецької, східної частини Запорізької областей та на західній частині Запорізької області.
Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове та намагалися відновити втрачені позиції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Група Вагнера, ймовірно, скорочує штат і переорганізовується, щоб адаптуватися до фінансового тиску після “повстання Вагнера” 24 червня.
Заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що українські військові мають успіх в Урожайному на Південному фронті. Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center і додала, що українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та шість — по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію РЕБ, один засіб протиповітряної оборони противника.
Крім цього, наші воїни збили черговий російський гелікоптер Ка-52.
Російські військові щодня завдають ударів по території України. У ніч на 14 серпня окупанти атакували Одесу, там зайнялися жахливі пожежі. Детальніше читай за посиланням.
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