Черговий Алігатор Ка-52 “приземлився”! Карта бойових дій 14 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Те, що ми бачимо на карті бойових дій, виборюється нашими військовими не один день та навіть тиждень.

537 діб наші захисники та захисниці показують стійкість, мужність та професіоналізм. Вони захищають нас ціною свого здоров’я та життя, та мають неабияке бажання та мотивацію вигнати ворога з нашої землі. Тож ми маємо їм допомагати.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі західної Донецької, східної частини Запорізької областей та на західній частині Запорізької області.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове та намагалися відновити втрачені позиції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Група Вагнера, ймовірно, скорочує штат і переорганізовується, щоб адаптуватися до фінансового тиску після “повстання Вагнера” 24 червня.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 серпня 2023 року

Заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що українські військові мають успіх в Урожайному на Південному фронті. Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center і додала, що українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Українське, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного, П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Чарівне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки, Білозерки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Козацьке, Антонівка, Токарівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та шість — по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію РЕБ, один засіб протиповітряної оборони противника.

Крім цього, наші воїни збили черговий російський гелікоптер Ка-52.

Російські військові щодня завдають ударів по території України. У ніч на 14 серпня окупанти атакували Одесу, там зайнялися жахливі пожежі. Детальніше читай за посиланням.

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