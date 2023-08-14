Украина

Очередной Аллигатор Ка-52 “приземлился”! Карта боевых действий 14 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 августа 2023, 11:30
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.08.2023: онлайн

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