Очередной Аллигатор Ка-52 “приземлился”! Карта боевых действий 14 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

То, что мы видим на карте боевых действий, осуществляется нашими военными не один день и даже не неделю.

537 суток наши защитники и защитницы показывают стойкость, мужество и профессионализм. Они защищают нас ценой своего здоровья и жизни, и имеют большое желание и мотивацию прогнать врага из нашей земли. Поэтому мы должны им помогать.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска 13 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в районе западной части Донецкой, восточной и западной частях Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и пытались восстановить контроль над утраченными позициями вблизи Бахмута, в районе границ Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Группа Вагнера, вероятно, сокращает штат и переорганизовывается, чтобы адаптироваться к финансовому давлению после “восстания Вагнера” 24 июня.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 августа 2023 года

Замминистра Анна Маляр рассказала, что украинские военные преуспели в районе Урожайного на Южном фронте. Об этом она сообщила во время включения из Military Media Center и добавила, что ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также, по словам Анны Маляр, Вооруженные Силы Украины имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окоп, Бударки Харьковской области.

направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окоп, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Привилегия, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Красного, Чаривного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобковое, Каменское Запорожской области.

направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Красного, Чаривного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобковое, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зеленой Рощи, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Огромное, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и шесть — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны противника.

Кроме этого, наши воины сбили очередной российский вертолет Ка-52.

Российские военные ежедневно наносят удары по территории Украины. В ночь на 14 августа оккупанты атаковали Одессу, там загорелись ужасные пожары. Детальнее читай по ссылке.

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