Очередной Аллигатор Ка-52 “приземлился”! Карта боевых действий 14 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

То, что мы видим на карте боевых действий, осуществляется нашими военными не один день и даже не неделю.
537 суток наши защитники и защитницы показывают стойкость, мужество и профессионализм. Они защищают нас ценой своего здоровья и жизни, и имеют большое желание и мотивацию прогнать врага из нашей земли. Поэтому мы должны им помогать.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска 13 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в районе западной части Донецкой, восточной и западной частях Запорожской области.
Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и пытались восстановить контроль над утраченными позициями вблизи Бахмута, в районе границ Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
Группа Вагнера, вероятно, сокращает штат и переорганизовывается, чтобы адаптироваться к финансовому давлению после “восстания Вагнера” 24 июня.
Замминистра Анна Маляр рассказала, что украинские военные преуспели в районе Урожайного на Южном фронте. Об этом она сообщила во время включения из Military Media Center и добавила, что ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Также, по словам Анны Маляр, Вооруженные Силы Украины имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и шесть — по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны противника.
Кроме этого, наши воины сбили очередной российский вертолет Ка-52.
Российские военные ежедневно наносят удары по территории Украины. В ночь на 14 августа оккупанты атаковали Одессу, там загорелись ужасные пожары. Детальнее читай по ссылке.
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