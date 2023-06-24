Пригожин, поход ЧВК Вагнера на Москву и контроль Ростова — что происходит в России сейчас и будет ли переворот

Долгие годы захватчики со всех своих экранов стремились заверить мир в том, что в Украине идет борьба за власть, но на самом деле все больше приближались к такой реальности сами.

Заметим, что все эти события украинцам следует воспринимать с холодным умом и не иметь призрачных надежд. Даже если это противостояние внутри РФ — не спектакль, чтобы отвлечь нас, то все равно обе стороны конфликта — это наши враги, которые и дальше желают уничтожить украинский народ. Так что будем следить за ситуацией, но не отвлекаться от главного — защита Украины и возвращение оккупированных территорий.

Что происходит в РФ — хронология событий

Главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что якобы российские войска нанесли удар по тыловым лагерям вагнеровцев. По его словам, это привело к многочисленным жертвам, поэтому он пообещал наказать виновных.

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В то же время на непроверенном видео в канале Telegram, близком к Вагнеру, показана вероятная сцена авиаудара. На нем виден пожар в лесу и вероятно одно тело. Однако прямых доказательств нападения больше не было.

Также главарь наемников добавил, что считает, что его подчиненных подло обманули и лишили возможности оккупировать украинские территории.

После этого Пригожин в своих соцсетях призвал наказать военное руководство РФ и выразил желание провести “марш справедливости”. Ведь, по словам главы наемников, для проведения операции по уничтожению ПВК Вагнер глава российского министерства обороны Сергей Шойгу специально прибыл в Ростов.

— Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране происходит беззаконие.

Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что информация об ударе является провокацией и одновременно подняли по тревоге в Москве силовые структуры, в том числе ФСБ.

Вместе с тем, российский Национальный антитеррористический комитет и ФСБ возбудили уголовное дело против Пригожина из-за призыва к вооруженному мятежу, назвали его действия ударом в спину и призвали наемников способствовать задержанию их руководителя. В случае задержания предводителю вагнеровцев может грозить от десяти до 12 лет заключения.

В то же время в российской службе BBC News отметили, что ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону. Тем, кто на них дежурит, приказано открывать огонь “в случае возникновения угрозы”.

Также в Ростовской области и Москве был объявлен план Крепость, а в Санкт-Петербурге спецназ начал проводить рейд и обыски в Вагнер-центре. Граница с так называемой “ДНР” тоже была перекрыта, как некоторые улицы в Ростове и проезд в администрацию президента РФ в Москве.

Около двух часов ночи Пригожин опубликовал сообщение в Telegram, что его войска находятся в Ростове и готовы идти до конца. Но уже через три часа администрация Воронежской области сообщила, что на трассе между Ростовом-на-Дону и Москвой идет военная колонна.

Вместе с тем, российские генералы Владимир Алексеев и Сергей Суровикин призвали главаря вагнеровцев остановиться и пересмотреть свои действия. А с утра 24 июня Путин отдал приказ армии остановить вооруженное восстание Пригожина.

После введения режима контртеррористической операции в Воронежской области, Москве и области его ввели также в Орловской и Калининградской областях. Но сетью продолжают распространяться видео из разных российских городов, на улицах которых можно заметить военную технику или людей в форме.

Аналитика экспертов по событиям в РФ

Эксперты Института изучения войны отмечают, что восстание Пригожина вряд ли будет иметь успех.

Аналитики говорят, что предположительно главарь наемников считал, что будет иметь поддержку Путина, но это было чрезвычайно маловероятно. Сейчас есть вероятность, что Пригожин хочет заручиться поддержкой высших российских офицеров, поскольку не располагает средствами, необходимыми для устранения руководства российского минобороны.

Однако Пригожин, вероятно, неправильно рассчитал уровень поддержки Вагнера, поскольку один из известнейших предполагаемых его союзников Суровикин призвал вагнеровцев не выполнять приказы Пригожина.

В то же время, стоит отметить, что не стоит возлагать большие надежды на дестабилизацию ситуации внутри страны-агрессорки, ведь обе стороны конфликта все равно воюют против Украины. Кроме того, одна из претензий Пригожина как раз касалась того, что его подчиненным не предоставляют достаточно боеприпасов и других возможностей, чтобы оккупировать украинские территории.

Поэтому у украинцев в этой ситуации план действий достаточно простой и стабильный — и дальше работать над освобождением всех своих территорий. К этому призвал и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Не выдавайте желаемое за действительное и не думайте, что враги с фронтов в мгновение ока испарятся. Более того, чем бы это ни было, враг легко может это использовать для следующего витка мобилизации или для других мер тотальной войны.

Кроме того, OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко отмечает, что сомневается в реальности противостояния в РФ. По его мнению, Пригожину продолжают контролировать политическую карьеру в послевоенной России.

Хочется бунта в России, но это спектакль.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отметил, что раскол российских элит слишком очевиден, поэтому договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть.

В России все только начинается.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отметил, что последние события на территории России можно считать прямым следствием преступной военной агрессии Кремля. А внутреннее противостояние является признаком крушения правящего диктаторского режима в РФ.

Прежде всего, нужно понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины.

Украинское Министерство обороны в свою очередь прокомментировало ситуацию более сдержанно.

Мы наблюдаем.

We are watching. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2023

Похоже, так называемая “спецоперация” России точно идет по плану. Или почти. Читай, что происходит в Белгородской области и чего ждать — объяснение ГУР.

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