Белгород, спишь? Что происходит в области и чего ждать — объяснение ГУР

Похоже, так называемая “спецоперация” России точно идет по плану. Ну или почти. Сегодня россияне в Белгородской области РФ не знают, что происходит — им однозначно не хватает укрытий.

А вот мы уже знаем, что происходит на приграничной территории РФ с Украиной. Об этом читай дальше.

Ситуация в Белгороде

Сегодня около 11:50 утра новостные ленты заполонили сообщения о воздушной тревоге в Белгороде. Тамошние каналы в Telegram сообщали о работе беспилотников в их небе.

Ранее известный российский военный легион Свобода России сообщил в своем Telegram, что начал операцию по освобождению российских территорий “от путинских зомби”.

В сообщении призывают не паниковать, а также не противостоять легиону.

Уже через несколько часов после этого было сообщение от Легиона Свобода России об освобождении населенных пунктов в Белгородской области.

Легион и РДК полностью освободили Козинку, Белгородской области. В Грайворон вошли передовые отряды. Двигаемся дальше. Россия будет свободной! — пишут они.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию. Однако он решил, что на территорию Грайворонского округа “зашла ДРГ ВСУ”. По его словам, подразделения РФ и ФСБ “принимают меры”.

По обновленной информации, уже известно об освобождении легионом населенного пункта Гора-Подол.

Гора-Разделение пройдено! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской области.

Обновлено 16:50. Предварительно вблизи населенного пункта Прохоровка упал вертолет Ми-8. В город Грайворон направляются автобусы для эвакуации гражданского населения.

Обновлено 17:50. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов в области уже известно о шести пострадавших.

Также он отмечает повреждение частных домов, попадание зафиксировали в здание администрации Грайворона и детский сад в селе Замостье.

Реакция Украины

Конечно, для украинцев такие события стали неожиданными. Как только что сообщило Суспільне, представитель ГУР Андрей Юсов дал комментарий относительно ситуации в Белгороде.

— Легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания “полосы безопасности” для защиты гражданских украинцев, — сказал Юсов.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.

Также начальник ГУР Кирил Буданов обратился к российским военным и призвал их сдаваться в плен.

— Я обращаюсь к российским военным — к тем, кому удалось выжить в штурмах и окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор — умереть или спасти свою жизнь, — заявил Буданов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявил в своем Twitter, что Украина не имеет никакого непосредственного отношения к событиям в России.

— Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения.

Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.

Белгород уже не раз страдал от захватнической политики РФ. Раньше мы писали, как на город оккупанты сбросили бомбу, которая должна была взорваться в Украине.

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