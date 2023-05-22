Белгород, спишь? Что происходит в области и чего ждать — объяснение ГУР

Похоже, так называемая “спецоперация” России точно идет по плану. Ну или почти. Сегодня россияне в Белгородской области РФ не знают, что происходит — им однозначно не хватает укрытий.
А вот мы уже знаем, что происходит на приграничной территории РФ с Украиной. Об этом читай дальше.
Сегодня около 11:50 утра новостные ленты заполонили сообщения о воздушной тревоге в Белгороде. Тамошние каналы в Telegram сообщали о работе беспилотников в их небе.
Ранее известный российский военный легион Свобода России сообщил в своем Telegram, что начал операцию по освобождению российских территорий “от путинских зомби”.
В сообщении призывают не паниковать, а также не противостоять легиону.
Уже через несколько часов после этого было сообщение от Легиона Свобода России об освобождении населенных пунктов в Белгородской области.
Легион и РДК полностью освободили Козинку, Белгородской области. В Грайворон вошли передовые отряды. Двигаемся дальше. Россия будет свободной! — пишут они.
Легион и РДК полностью освободили Козинку, Белгородской области. В Грайворон вошли передовые отряды. Двигаемся дальше. Россия будет свободной! — пишут они.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию. Однако он решил, что на территорию Грайворонского округа “зашла ДРГ ВСУ”. По его словам, подразделения РФ и ФСБ “принимают меры”.
По обновленной информации, уже известно об освобождении легионом населенного пункта Гора-Подол.
Гора-Разделение пройдено! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской области.
Гора-Разделение пройдено! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской области.
Обновлено 16:50. Предварительно вблизи населенного пункта Прохоровка упал вертолет Ми-8. В город Грайворон направляются автобусы для эвакуации гражданского населения.
Обновлено 17:50. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов в области уже известно о шести пострадавших.
Также он отмечает повреждение частных домов, попадание зафиксировали в здание администрации Грайворона и детский сад в селе Замостье.
Конечно, для украинцев такие события стали неожиданными. Как только что сообщило Суспільне, представитель ГУР Андрей Юсов дал комментарий относительно ситуации в Белгороде.
— Легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания “полосы безопасности” для защиты гражданских украинцев, — сказал Юсов.
По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.
По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.
Также начальник ГУР Кирил Буданов обратился к российским военным и призвал их сдаваться в плен.
— Я обращаюсь к российским военным — к тем, кому удалось выжить в штурмах и окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор — умереть или спасти свою жизнь, — заявил Буданов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявил в своем Twitter, что Украина не имеет никакого непосредственного отношения к событиям в России.
— Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.
Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения.
Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения.
Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.
Белгород уже не раз страдал от захватнической политики РФ. Раньше мы писали, как на город оккупанты сбросили бомбу, которая должна была взорваться в Украине.
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