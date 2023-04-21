В жизни все возвращается бумерангом. Если ты будешь злорадствовать чужому горю, подобное рано или поздно случится и с тобой.

В российском Белгороде вечером 20 апреля раздался мощный взрыв. На дороге образовалась огромная воронка, повреждены дома и автомобили.

Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 года: что известно

Взрыв в Белгороде вызвал самолет Су-34. Он нес бомбу, которой хотели атаковать Украину.

Российское Министерство обороны сообщило, что во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошло внештатное восхождение авиационного боеприпаса.

По данным российского Минобороны, жертв нет. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое жителей города получили ранения.

Местные публикуют в социальных сетях и мессенджерах фото огромной воронки, которая имеет радиус 20 м. Отмечают, что разрушены четыре квартиры в многоэтажке. Пострадали также четыре автомобиля.

Перед тем как произошел взрыв в Белгороде, российские военные обозреватели сообщали, что на взлет пошла российская авиация, которая несла авиационную бомбу ФАБ-1500.

Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 года: фото

Сбросили боеприпас на себя? Взрыв в Белгороде: упала бомба, которой хотели атаковать Украину / 2 Фотографии

Взрыв в Белгороде: видео

Российские военные в Украине постоянно жалуются своим родным на нехватку вооружения, потери и ненадлежащее отношение.

Ранее в перехваченных разговорах оккупантов россияне признались, что предчувствуют наступление ВСУ.

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