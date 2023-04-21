У житті все повертається бумерангом. Якщо ти зловтішатимешся чужим горем, подібне рано чи пізно трапиться і з тобою.

У російському Бєлгороді увечері 20 квітня пролунав потужний вибух. На дорозі утворилася величезна вирва, пошкоджені будинки та автомобілі.

Вибух у Бєлгороді 20 квітня 2023: що відомо

Вибух у Бєлгороді спричинив літак Су-34. Він ніс бомбу, якою хотіли атакувати Україну.

Російське Міністерство оборони повідомило, що під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу.

За даними російського Міноборони, жертв немає. Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що двоє мешканців міста отримали поранення.

Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах та месенджерах фото величезної вирви, яка має радіус 20 м. Зазначають, що є руйнування чотирьох квартир у багатоквартирному будинку. Постраждали також чотири автомобілі.

Перед тим як стався вибух у Бєлгороді, російські воєнні оглядачі повідомляли, що на зліт пішла російська авіація, яка несла авіаційну бомбу ФАБ-1500.

Вибух у Бєлгороді 20 квітня 2023: фото

Скинули боєприпас на себе? Вибух у Бєлгороді: зірвалася бомба, якою хотіли атакувати Україну / 2 Фотографії

Вибух у Бєлгороді: відео

Російські військові в Україні постійно скаржаться своїм рідним на брак озброєння, втрати та неналежне ставлення. Раніше у перехоплених розмовах окупантів росіяни зізналися, що відчувають близький наступ ЗСУ.

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