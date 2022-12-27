“Дружній вогонь” по своїх: як військові ЗС РФ знищують себе самотужки

Росіяни допомагають ЗСУ та можуть відкрити вогонь по своїх цілях. Випадково чи навмисно, але нам це вигідно. Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак під час телемарафону розповів про ситуацію на лінії фронту і про те, як окупанти знищують самі себе.

За його словами, такі випадки трапляються через непідготовленість, надмірне вживання алкоголю чи недбалість. Тоді окупанти можуть самі собі шкодити.

Експерт наголосив, що інколи російські військові навмисно можуть стріляти по своїх через сварки.

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— Неуставні стосунки, які переростають у “дружній вогонь”. Коли навмисно знищують блокпост чи стріляють одне в одного, чи навіть можуть застрелити командира. Такі випадки були, про них можна було навіть почути у перехоплених розмовах, — наголошує Ступак.

Командира одного з військових з’єднань (Росії — ред.) переїхали танком свої ж бійці, бо він (за їхніми словами), всіх дістав уже, — розповідає Ступак.

Експерт додає, що росіяни зазнають втрат і через санітарні умови. Коли російські військові отримують поранення, яке можна вилікувати, але їх кидають на полі бою або навіть добивають.

Російські військкомати призивають навіть тих, кого не мали б. Наприклад, багатодітних батьків. Ще й звинувачують у цьому самих громадян, нібито вони не подали вчасно оновлені дані.

Про протести

Якщо після оголошення мобілізації у РФ відбувалися незначні протести матерів російських солдатів, то зараз навіть скарг поменшало. Військовий експерт вважає, що ці протести, як і всі інші, придушили.

— Значною мірою війну Росії в Чечні зупинили матері російських солдатів.

Тоді це називалося Комітет солдатських матерів. Це дійсно була сила, яку згодом “приручили”.

У сучасній війні було дві таких сили: матері справжніх військовослужбовців, що воюють. Також була створена альтернативна організація, яка була запрошена на зустріч до Володимира Путіна, — розповідає Ступак.

Він підкреслив, що весь ландшафт протестів у Російській Федерації якісно регулюється та фільтрується. Саме тому немає активних сил та яскравих особистостей.

Росіяни продовжують зазнавати втрат через бездумні накази свого керівництва. Раніше ми розповідали про бої біля Кремінної та як окупанти гинуть сотнями.

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